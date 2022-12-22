Hatay’da kiliselere Büyükşehir’den ‘Noel’ hediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’daki kiliselerde Noel Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli hediyeler dağıttı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de Hz. İsa’nın dünyaya gelişinin kutlandığı Noel Bayramı’nda Hıristiyan vatandaşları yalnız bırakmadı.

Ekipler, Hıristiyan cemaati tarafından coşkuyla karşılandı. Cemaat, tüm vatandaşları Noel kutlamalarına davet etti.

Büyükşehir ekipleri hazırlanan hediye sepetlerini vermek için Altınözü’nde; Marcircos Türk-Hristiyan Ortodoks Kilisesi ve Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi, Antakya’da; Katolik ve Protestan Kiliseleri, Samandağ’da; Rum Ortodoks St. Ilyas Kilisesi ve Vakifli Meryem Ana Ermeni Kilisesi, İskenderun’da; Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi, İtalyan Katolik Latin Kilisesi ve Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesine ziyarette bulundu.

Din görevlileri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a kendilerini hiç unutmayıp her zaman yanlarında olduğu için minnettarlıklarını dile getirerek, Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

https://www.gazetezebra.com.tr/hatayda-kiliselere-buyuksehirden-noel-hediyesi