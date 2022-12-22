Azerbaycanlılar, Rus barış gücü konvoyunun Laçin’den geçmesine izin vermedi (Video)

Artsakh Ombudsmanı Geğam Stepanyan Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Azerbaycanlılar’ın, Rus barış güçlerinin ikmalini gerçekleştiren araç konvoyunu bile durdurduğunu belirtti.
Stepanyan ayrıca Twitter’dan Rus barış gücünün “çevreci” Azerbaycanlılardan barış gücü konvoyunun yolunu açmasını istediği bir video yayınladı.
“Reddederek, geri dönüp dönmelerini emrediyor.
Azerbaycan sahte kurgunun bir kanıtı daha.” ifade etti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/22/Azerbaycan-Rus-barış-gücü-Laçin-Karabağ/241687
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