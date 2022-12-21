Evler ve Kiliselerde Noel hazırlığı…

Yaklaşan Noel Bayramı münasebetiyle, evlerde yapılan hazırlıkların yanı sıra kiliselerde de “Noel’e Hazırlık” etkinlikleri aralıksız sürdürülüyor. Hatay’daki kiliseler, pederlerin ve cemaat üyelerinin elbirliğiyle bir gelin edasıyla süsleniyor ve bayrama hazır hale getiriliyor.

İsa Mesih’in Dünyaya gelişinin kutlanacağı Noel Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesinde, Noel ağacı süslendi ve her yıl yapılan İsa Mesih’in doğumunun temsil edildiği mağara da kilise içine kuruldu. Meryem Ana, Aziz Yusuf ve kralların heykellerinin yer aldığı mağaraya, bebek İsa heykeli ise 24 Aralık gecesi gerçekleştirilecek ayinde yerleştirilecek.

Hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Katolik Kilisesi Pederi Dariusz Dogondke; “24 Aralık Gecesi gerçekleştireceğimiz Kutsal Noel Bayramı Ayinimiz için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hepimiz İsa’nın doğumunu heyecanla bekliyoruz. Noel bayramı ve yeni yılın tüm insanlığa huzur, mutluluk, barış getirmesini diliyorum” diye konuştu.

https://www.iskenderun.org/evler-ve-kiliselerde-noel-hazirligi