Moskova-Atina hattında S-300 gerginliği

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova’nın ‘Yunanistan’ın Kiev’e S-300 tedarik etmeye başlama niyetini Rusya’ya karşı düşmanca bir tavır olarak değerlendirdiğini’ söyledi.



Nikolaos Stelya

DUVAR – Moskova ile Atina arasındaki ilişkilerde gerginlik, S-300 meselesi nedeniyle tırmanıyor. Girit’te konuşlu olan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin Ukrayna’ya nakli meselesi, Rusya-Yunanistan ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Yunanistan basınının aktardığına göre

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova’nın ‘Yunanistan’ın Kiev’e S-300 tedarik etmeye başlama niyetini Rusya’ya karşı düşmanca bir tavır olarak değerlendirdiğini’ açıkladı. Zaharova, ilgili açıklamasında, “Yunan makamlarının S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya teslim etmeye yönelik provokatif planlarını açıkça Rusya’ya karşı düşmanca bir hareket olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Zaharova, şöyle devam etti: “Yunanistan, kısa bir süre önce Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemleri tedarik etmeye hazır olduklarına dair açıklamalarını, bunların yerine ilave sayıda ABD Patriot hava savunma füze sistemi almaları koşuluyla pekiştirdiler.”

Zaharova’nun açıklaması öncesinde Moskova, S-300 meselesinde Atina’ya yeni uyarılarda bulunmuştu. Pazar günü Rusya’nın Kırım Büyükelçisi Georgiy Muradov, Yunanistan’ı S-300’lerin Ukrayna’ya transfer edilmemesi konusunda uyararak bunun ‘Yunanistan’ın ulusal çıkarları için tehlikeli olduğunu’ söylemişti.

SAVUNMA BAKANI, ‘HAZIRIZ’ DEDİ

Öte yandan, Rusya’nın ikazlarına rağmen Atina, S-300 meselesinde geri adım atmıyor. Efimerida ton Sintakton gazetesi, konu hakkında Millî Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un ABD’nin ‘Patriot sistemlerini yerlerine kurması’ halinde Yunanistan hükümetinin Girit’ten Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemleri göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

S-300 hava savunma sistemleri halen Slovakya, Ukrayna, Kıbrıs, Yunanistan, Kazakistan, Bulgaristan, Belarus, Ermenistan, Abhazya ve Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu ya da AB üyesi yaklaşık 20 ülkede faaliyet gösteriyor. Hırvatistan da bir miktar S-300P karadan havaya füze sistemine sahipken, Ukrayna çoğunlukla S-300PS ve S-300PT modifikasyonlarını kullanıyor. Yunanistan’da konuşlu olan sistem 90’lı yılların sonunda Kıbrıs’taki Glafkos Klerides hükûmetlerinin girişimleri neticesinde satın alınmış ve Türkiye’nin tepkisi neticesinde sistem Kıbrıs yerine Girit’e konuşlandırılmıştı.

Atina’daki kaynaklar, geçtiğimiz dönemde İsrail’in Yunanistan ile varılan anlaşmalar temelinde Girit’teki S-300 sistemlerini teste tabi tuttuğunu ve söz konusu tatbikatlardan elde edilen tecrübe ve bilgilerin Suriye’nin hava savunma sistemlerinin ekarte edilmesinde kullanıldığına işaret ediyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/moskova-atina-hattinda-s-300-gerginligi-haber-1594669