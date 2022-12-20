Ermenistan’ın yağma geliri kimin cebine gidiyor?

Azerbaycan vatandaşları Şuşa-Laçın yolunda 9 gündür eylemde. Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait madenleri yağmalamasına ve çevre terörü estirmesine dur diyorlar. Yağmayı gerçekleştirenler ise madenlerin gelirini iddia edilenin aksine Ermeni halka aktarılmıyor.
Suşa-Laçın yolunda, Azerbaycan vatandaşlarının haklı mücadeleri devam ediyor. Azerbaycan’ın Karabağ ekonomik bölgesindeki doğal kaynaklarının yasa dışı yağmalanması Azerbaycanlılar tarafından protesto edildi.
Ermenistan yıllardır Azerbaycan topraklarını sadece işgal etmekle kalmıyor, madenlerini de sömürüyor.
Haber Global muhabiri Murat Karataş ve kameraman Ünsal Çakin’in haberine göre, madenlerden kazanılan para Ermeni halkına değil, yerel yönetimlerin cebine gidiyor.
https://haberglobal.com.tr/dunya/ermenistanin-yagma-geliri-kimin-cebine-gidiyor-220409
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