Berlin Alevi toplumuna ‘Kamu Tüzel Kişilik’ hakkı verildi

Murat TOSUN / BERLİN

Berlin Alevi Toplumu, Berlin eyaleti tarafından ‘Kamu Tüzel Kişilik’ olarak tanındı. Aynı zamanda AB İşlerinden Sorumlu Senatör olan Berlin Eyaleti Kültür Senatörü Klaus Lederer, cemevinde düzenlenen törende ‘Kamu Tüzel Kişilik’ statüsü belgesini Berlin Alevi Toplumu Başkanı Dr. Yüksel Özdemir’e teslim etti. Törene, Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir ile farklı siyasi partilerden çok sayıda milletvekili ve Almanya Anadolu Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) üyeleri de katıldı.

BERLİN Alevi Toplumu Başkanı Dr. Yüksel Özdemir, kamu tüzel kişilik hakkının tanınması için 2013 yılında girişimde bulunduklarını ve bu süre içinde yapılması gereken sorumlulukları yerine getirerek ‘Kamu Tüzel Kişilik’ hakkına kavuştuklarını ifade etti. Yeni statü, Berlin Alevi Toplumu’na kilise ve sinagoglara tanınan hakları kazandıracak. Almanya Anadolu Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) 10 Aralık 2020 yılında Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kurumsal olarak ‘Kamu Tüzel Kişilik’ olarak tanınmıştı. Özdemir, yaklaşık 4 yıldır Berlin Alevi Toplumu Başkanlığı’nı yürütüyor. Berlin’de 2002 yılında Aleviliğin bir inanç grubu olarak tanındığını ve bu bağlamda okullarda Alevilik dersleri verildiğini hatırlatan Özdemir, ancak ‘Kamu Tüzel Kişilik’ statüsüyle birlikte çok daha fazla haklara sahip olduklarını ifade etti.

‘ÜYELERİMİZDEN VERGİ TOPLAYABİLİRİZ’

Bundan sonra sorumluluklarının daha da arttığına dikkati çeken Özdemir, şunları söyledi: “Weimar yasaları çerçevesinde Almanya her ne kadar seküler devlet olsa da inanç gruplarına özel statü tanıdı. ‘Kamu Tüzel Kişilik’ statüsü ile özerk bir yapıya sahip kilise ve Yahudi toplumuna özel haklar verdi. Şimdi bu hakların hepsine biz de sahibiz. Örneğin; özel anlaşma yaparak üyelerimizden vergi bile toplayabiliriz. Alevi inancının özel günlerini resmi tatil olarak talep edebiliriz. Ancak şimdilik bu yönde bir talebimiz ve girişimimiz yok.” Yüksel Özdemir, yeni statünün getirdiği haklar konusunda daha detaylı araştırma ve hukuksal çalışmalar yapacaklarını belirtti. Özellikle üniversitede Alevi inancıyla ilgili bir kürsü kurmak istediklerini belirten Yüksel Özdemir, “Humboldt Üniversitesi ile bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki yıllarda Berlin Humboldt Üniversitesi’nde bir kürsü açarak, Berlin Alevi Enstitüsü kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kamu Tüzel Kişilik statüsü hangi hakları sağlıyor?

* Vergi beyannamesinden muaf tutulacak.

* Berlin eyalet hükümetiyle özel bir anlaşma yaparak üyelerinden vergi alabilecek.

* Kimlik, doğum ve ölüm belgesi gibi resmi belgelerde Alevi inancına sahip olduğu ibaresi yer alabilecek.

* Kurumlar Vergisi ve KDV gibi vergilerden muaf tutulacak.

* Vakıflar kurup, Alevi yaşlılar yurdu, ilkokulu, çocuk yuvası veya hayır kurumları açılabilecek.

* Kuruma ait mülkün devrinde miras vergisi ödenmeyecek.

* Devlet teşviklerinde veya kamuya ait projeler için düzenlenecek ihalelerde öncelikli olacak.

* Alevi inancının özel günlerini kendi üyeleri için resmi tatil olarak talep edebilecek.

* Berlin Radyo ve Televizyon üst kurumunda Alevi toplumu adına temsilci görevlendirebilecek.

https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/berlin-alevli-toplumuna-kamu-tuzel-kisilik-hakki-verildi-42190528