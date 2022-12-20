Azerbaycanlılar Laçin koridorundan tamamen çıkmalı

Artsakh (Karabağ) Devlet Bakanı Ruben Vardanyan, Artsakh’taki durumu Facebook üzerinden canlı yayında sundu.

Bakan Vardanyan, “Abluka devam ediyor. Yolun açık olduğuna haberler gelse de ancak bu böyle değil. Yol kenarlarında duruyorlar, istedikleri zaman arabaları durdurabiliyorlar. Onun için diyoruz ki, kabul edilemez, Azerbaycanlılar oraları tamamen terk etmeliler.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/20/Azerbaycan-Laçin-Karabağ-Artsakh/241515