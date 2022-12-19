Üç Horan seçimi: Üç grup sandık güvenliği için birlikte hareket edecek

Beyoğlu Üç Horan Vakfı seçimi için yarışan gruplardan Aydınlık Gelecek Beyoğlu, Birlikte Güvenle Beyoğlu ve Beyoğlu Halkın Listesi grupları, sandık güvenliği, seçmen katılımı gibi konularda birlikte hareket etme kararı aldı. Üç grup ortak bir açıklama yaparak belirsizleri gidermek, seçmenlerin azami biçimde katılımı sağlamak, sandık güvenliğini temin etmek, resmi müracaatlarda bulunmak gibi konularda birlikte hareket etme ve koordinasyon içinde bulunma kararı aldı. Gruplar bu çerçevede Feriköy ve Samatya’ya sandık kurulması talebiyle bugün Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe verecek. Gruplar topluma geniş tabanlı katılım çağrısı da yaptılar. Aydınlık Gelecek Beyoğlu grubunda Aksel Topalyan, Birlikte Güvenle Beyoğlu grubunda Takvor Anan, Beyoğlu Halkın Listesi grubunda da Aslan Güner ön planda faaliyet yürütüyor. Seçim 25 Aralık’ta çarşaf liste usulüyle yapılacak. https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27928/uc-horan-secimi-uc-grup-sandik-guvenligi-icin-birlikte-hareket-edecek Share this: Twitter

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