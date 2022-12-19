Roma Papası, Dağlık Karabağ’daki insani durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi

Papa Franciscus St. Petrus Katedrali meydanında toplanan binlerce kişinin huzurunda, Azerbaycan’ın Laçin Koridoru’nu kapatması sonucu oluşan Dağlık Karabağ’da yaratılan insani krizinden duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Konuşmasında Azerbaycan’ın 12 Aralık’tan bu yana Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek karayolu olan Laçin Koridoru’nu kapattığını hatırlatan Papa “30 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 120 bin kişi izole edilmiş durumda ve gıda, ilaç ve diğer hayati ihtiyaçlardan mahrum” ifadelerini dile getirdi.

Papa özellikle şunları kaydetti:

“Sevgili kardeşlerim, Güney Kafkasya’daki Laçin Koridoru’ndaki durumdan endişe duyuyorum. Kış hava koşullarında daha da kötüleşmekle tehdit eden nüfusun zorlu insani koşullarından özellikle endişe duyuyorum. İlgili herkesin halkın iyiliği için barışçıl çözümler bulmaya kendilerini adamalarını rica ediyorum.”

12 Aralık’tan bugüne kadar Azerbaycan, Artsakh’ı dünyaya bağlayan tek otoyol olan Laçin Koridoru’nu çevresel bahanelerle yapılan protestodan dolayı kapalı tutulmaya devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/19/Roma-Papa-Laçin-koridoru-Karabağ/241439