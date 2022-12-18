Pangaltı Mıhitaryan seçiminin galibi Mavi Liste’den ilk değerlendirme

Pangaltı Mıhitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı seçimini Mavi Liste kazandı. Başkan adayı Rafael Jozef Alik, sonuçların ardından Agos’a konuştu.

Rafael Jozef Alik sonuçların belli olmasından sonra Agos’a şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tam bir seçim olmadı. Gerçek anlamda bir seçim olmadı ama en azından yönetmeliğin emrettiği şekilde bir seçim oldu. Seçim tertip heyetine de duyarlılığı ve anlayışından ötürü teşekkür ederiz. Bazı itiraz dilekçeleri oldu. Mazbatamızı bekleyeceğiz. Okulumuz için hayırlı olsun.”

Pangaltı Mıhitaryan Vakfı yönetimi için toplam 407 seçmen oy kullandı. Seçimde Vakıflar Bölge Müdürlüğü yazısı uyarınca sadece Türkiye Katolik Ermeni toplumu oy kullandı. Mıhitaryan için iki liste yarıştı: Katolik Ermenilerden oluşan Mavi Liste ve Katolik olmayan Ermenilerin ağırlıkta olduğu Beyaz Liste. Katolik olmayan Ermenilerden yaklaşık 60 kişi oy hakkı için dilekçe verdi.

Pangaltı Mıhitaryan’da yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Rafael Jozef Alik, Talin Ergüneş Gazer, Arsen Rostomyan, Aksel Seyahi, Arman Bıyıklı, Kirkor Baloğlu, Sarkis Sirop, Can D. Orundaş, Natali Nıvart Koçyan Gazeroğlu, Arlin Karolin Kuyumcu.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27927/pangalti-mihitaryan-seciminin-galibi-mavi-liste-den-ilk-degerlendirme