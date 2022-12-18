İran’dan sinsi plan! Barışı bozmak için Ermenistan’a “kamikaze İHA” verecekler

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“Zengezur Koridoru”nun Türkiye’nin bölgedeki varlığını genişleteceğinden korkan İran’ın Ermenistan’a “kamikaze İHA” vermeyi planladığı ileri sürüldü. Asya basını, İran’ın 2. Karabağ Savaşı sonrası yürütülen barış görüşmelerinden Ermenistan’ı uzaklaştırarak Kafkasya’daki mevcut gidişatı bozmayı planladığını yazdı.

Asya basını, 2. Karabağ savaşı sonrası yürütülen barış görüşmelerinden rahatsız olan İran’ın Ermenistan’a kamikaze İHA tedarik ederek bölgedeki mevcut gidişatı bozmayı planladığını yazdı.

Ermenistan’ın barış müzakerelerinden çekilmesine yönelik girişimlerde bulunan İran’ın Zengezur koridoruyla “Syunik şeridi”nde oluşacak muhtemel sınır değişikliği sebebiyle Azerbaycan’la yaşadığı diplomatik gerilimin keskin bir şekilde arttığı ifade edildi.

Ermenistan ile muhtemel bir barış anlaşmasının sonuçlarının Tahran’ın bölgedeki nüfuzunu büyük ölçüde baltalayabileceği ve Türkiye’nin nüfuzunun daha fazla genişlemesinin önünü açabileceği için Azerbaycan karşısında zorlayıcı taktikler uyguladığına işaret edildi.

Son zamanlarda girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan İran yönetiminin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimi canlı tutmak için elinden geleni yaptığı kaydedildi.

İran’dan kamikaze İHA taktiği

İran’ın Ukrayna’da kullanılmak üzere Rusya’ya verdiği Kamikaze İHA’larını Ermenistan’a da vermeyi planladığı ileri sürüldü.

İran’ın Ermenistan’a Shahed-136 vermesinin nedenlerinden birinin Türkiye-Azerbaycan ittifakına karşı Ermenistan ile olan sınır bölgesi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlamak amaçlı olduğu dile getirildi.

İran’ın bu taktik planlar için Rusya’dan destek istediği ancak Güney Kafkasya’da istikrarı sağlama hevesinde olan Moskova hükümetinin Türkiye ile olan derin ilişkileri nedeniyle Tahran’ın çağrılarına kulak vermenin pek olması olmadığı kaydedildi.

İran’ın ülkede devam eden protestolar ve ekonomide yaşanan kriz nedeniyle Güney Kafkasya’daki mevcut gidişatı bozma planlarının başarılı olamayacağı ifade edildi.

Star Gazetesi

https://www.yeniakit.com.tr/haber/irandan-sinsi-plan-barisi-bozmak-icin-ermenistana-kamikaze-iha-verecekler-1716920.html