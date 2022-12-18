Cem Garipoğlu Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

İstanbul’da 13 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinin reddedilmesi sosyal medyanın gündemine geldi. Garipoğlu ile ilgili paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikliler de bulunuyor.

İstanbul Bahçeşehir’de 13 yıl önce, 3 Mart 2009 günü vahşice öldürülen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un, katil Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması talebi reddedildi.

Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini savunarak, kaçtığını ya da kaçırıldığını öne süren Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, suç duyurusunda bulunmuştu. Başvuru savcılık tarafından “’kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedildi.

Cinayetten 197 gün sonra avukatı tarafından polise teslim edilen Cem Garipoğlu, 5 yıl sonra cezaevinde intihar etmişti.

Savcılığın kararı sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikliler de yer aldı.

https://www.avlaremoz.com/2022/12/18/cem-garipoglu-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/