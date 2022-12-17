Vitrindekiler…

Cumhuriyet Kitap Dergi’den çeşitli alanlardan yetkin okuma önerileri…

Bir Hayalin Peşinden: Selçuk Bey / Reşat Yörük / Varyant Yayınları / 232 s.

Gazeteci Reşat Yörük’ün kaleme aldığı, önsözünü Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi Dr. Alev Coşkun’un yazdığı kitapta, Türkiye’deki kooperatifçilik hareketinin önemli isimlerinden Selçuk Bilgi’nin mücadele dolu yaşamı anlatılıyor. Kitapta, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bademli beldesinde, Sosyal Demokrat Halkçı Parti çatısında üç dönem belediye başkanlığı yapan Bilgi’nin başkanlığı dönemindeki çalışmaları, bölgedeki su sorunun çözümündeki mücadelesi, kooperatifçiliğinin yanı sıra spora olan ilgisi ve 15 yıl süreyle Yeşil Bademli Spor Kulubü Başkanlığı yapması gibi yaşamının önemli anlarına odaklanılıyor.

URLA-Belge ve Anılarla / A. Sedef Tunçağ / Yakın Kitabevi / 360 s.

Sedef Tunçağ etkin bir mimar. 2003’te Bir Varmış Urla, [Koca Doktor] Mustafa Bengisu, Çekül’ün Birgi’de 20 yıllık Çalışmaları kitaplarının da yazarı olan Tunçağ yeni kitabı URLA, Belge ve Anılarla’da, Urla’nın sadece doğasına değil, insanları, coğrafyası ve kent planlarına da yer veriyor. Tunççağ kitabında Urla’nın nüfus yapısı ve mimarlık yapısının yanı sıra yazar ve şair Necati Cumalı, şair Yorgo Seferis, heykeltraş Sadi Çelik, babasının görevi gereği yaşamının kısa bir bölümünü, üç yılını Urla’da geçiren Neyzen Tevfik gibi Urla’dan çıkan şairler ve edebiyatçıları da ele alıyor.

Cennet / Abdulrazak Gurnah / Çeviren: Müge Günay / İletişim Yayınları / 276 s.

Romanında babasının borcu yüzünden Aziz adında bir tüccara satılan ve Hristiyan-Müslüman, Afrikalı-Avrupalı, zengin-yoksul çatışmalarının arasında, geçmişinden gelen acıyı ve geleceğe dönük belirsizliği alt etmeye çalışan Yusuf’un hikâyesini anlatan Nobel Edebiyat Ödüllü Abdulrazak Gurnah, Afrika coğrafyasının derinliklerine doğru ilerleyerek kıtanın politik ve kültürel gerilimlerini Yusuf’un gözünden aktarıyor.

Bavula Sığmayan / Nermin Yıldırım / Hep Kitap / 232 s.

Yıldırım, çocukluk düşlerini, gençlik heveslerini, ihtiyarlık özlemlerini, gidenleri, kalanları, bekleyenleri, arayanları, en karanlık dehlizlerde bile bir umut ışığı bulanları, düşmemek için birbirine tutunanları, her şeye karşın yaşama inananları buruk ama görkemli bir şölende buluşturduğu öykü kitabında insana ve yaşadıklarımıza farklı bir bakış sunuyor.

Bayan Begonvil / Yaprak Öz / Oğlak Yayınları / 176 s.

Yapraz Öz’ün Farahnaz’ın Çiçeği ve Villa Şakayık kitaplarında okuyucuyla buluşturduğu, en büyük hayali, çözüme kavuşturduğu gizemli olaylarla ilgili yazdıklarının bir gün yayımlanması olan, polisiye romanlara düşkün, usta terzi, dört dörtlük ev kadını, tatlı komşu, iyi dost fahri dedektif Yıldız Alatan gizemli ve macera dolu yeni macerasında, 1987 yazında Yunanistan’da sırra kadem basan genç bir kadının peşine düşüyor.

Çıngıraklı Tatar – Bütün Sayılar / Teodor Kasap / İstos Yayınları / 136 s.

1870’ten başlayarak çıkardığı Diyojen, Çıngıraklı Tatar ve Hayâl dergileri ve günlük yayımladığı İstikbal gazetesiyle 19. yüzyıl İstanbulu’nu en iyi anlatan yazarlardan Teodor Kasap’ın, Diyojen’in kapatılmasından sonra 5 Nisan 1873-18 Temmuz 1873 tarihleri arasında yayımladığı; sokak dedikodularından, belediye hakkında şikâyetlere, dönemin gazetecilerine, matbuat kanununa, kadın ve erkeklerin giyim kuşamına, çağdaşlaşan yaşama ilişkin ayrıntıların hicvedildiği Çıngıraklı Tatar dergisinin tüm sayıları Seval Şahin, Alp Eren Topal ve Stefo Benlisoy’un yayıma hazırladığı bu kitapta okuyucuyla buluşuyor.

Tanrı’nın Nefesinde Bir Tüy / Sigrid Nunez / Çeviren: Fatih Yiğitler / Kafka Kitap / 168 s.

Nunez romanını insan doğasının karmaşık yapısını Çinli-Panamalı, sesi soluğu çıkmayan bir baba ve onu yok sayan Alman bir annenin kızı olan ve 1960’larda bir toplu konutta büyüyen bir anlatıcının çevresinde geliştiriyor. Yaşamının sığlığından kaçmak için önce anne-babasının hikâyelerinden ve kendi okuduklarından esinle kurduğu düşlere, sonra da balenin cezbedici dünyasına sığınan anlatıcının gözünden Nunez, göçmen ebeveynlerinin dünyasını irdeliyor.

Kış Askeri / Daniel Mason / Çeviren: Seda Çıngay Mellor / Holden Kitap / 352 s.

Cerrahlık yeteneklerini geliştirmek için savaş doktoru sıfatıyla gönüllü olarak askere yazılan 22 yaşındaki tıp öğrencisi Lucius’un ve âşık olduğu rahibenin çevresinde gelişen romanında Mason; Viyana’nın yaldızlı balo salonlarından Doğu Cephesi’nin donmuş ormanlarına, ameliyathanelerden Kazak süvarileriyle gürleyen savaş alanlarına kadar 1. Dünya Savaşı’nın yıkıcı öyküsünü anlatıyor.

Tarımsal Üretim Planlaması / Ergin Özügür / Cinius Yayınları / 90 s.

Özügür, tarımda kendine yeterliliğin yitirildiğini, ürün ithal eden duruma gelindiğini, ithal girdi fiyatları nedeniyle maliyetlerin arttığını, üreticilerin üretim yapamaz duruma geldiklerini dile getirdiği kitapta, köyden kente göçün yanında, gıda talebinin karşılanması ve azalan su kaynakları için de planlamanın gerekli olduğunu savunuyor. Planlama için 12 öneri sunan Özügür, tarımın ve kooperatifçiliğin ayrıca desteklenmesinin, üreticilerce kurumsal bir üst yapı oluşturulmasının yolunu gösteriyor.

Ortak Gelecek – Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Parlak Fikirler, Büyük Etkiler / Ilgaz Gürsoy / Pegasus Yayınları / 336 s.

Haberci, televizyon programcısı Ilgaz Gürsoy sürdürülebilirlik kavramını odağa aldığı kitabında, topraktan sofralarımıza, iklim krizinden sosyal girişimlere, akıllı teknolojilerden dijital dönüşüme, kadın istihdamından eğitime, mühendislikten inovasyona, tekstilden modaya ve sanata kadar birçok konuya yer veriyor. Kitapta ayrıca “sürdürülebilir bir dünya” için bir araya gelen Arzu Kaprol, Ebru Baybara Demir, Ebru Özdemir, Gamze Cizreli, Gülden Yılmaz, Mert Fırat, Murat Kolbaşı, Sanem Oktar, Sinan Öncel, Tal Garih, Uygar Özesmi ve Yılmaz Yılmaz gibi girişimciler deneyimlerini ve projelerini anlatıyor.

Bana Bir Finansçı Bulun! – Şirketlerde İyi Finansal Yönetim Nasıl Yapılır? / S. Can Karaşıklı / Remzi Kitabevi / 168 s.

Karaşıklı, iş yaşamında sıkça duyduğu “Bana iyi bir finansçı bulun” sözünden yola çıkarak kaleme aldığı kitabında, şirketlerin aradıkları finansçının özellikleri ve kuracağı finansal yönetim sisteminin nasıl işlemesi gerektiğini anlatıyor. Kitabında Bilgi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Bölümünde verdiği “Finansal Yönetim” dersinin notlarından da yararlanan Karaşıklı, bütçe planlama, raporlama, nakit akışı yönetimi, finansal risk yönetimi, yatırım değerlendirmesi gibi konulardaki deneyimlerini paylaşıyor.

Anılar, Mutfaklar, Sofralar… / Ayşe Pirhasanoğlu Akbaş / Oğlak Yayınları / 208 s.

Ayşe Pirhasanoğlu Akbaş’ın Oğlak Gastronomi Kitapları arasında yayımlanan, zengin sofra kültürümüzde yer alan yemek tariflerini anılarla bileştirerek kaleme aldığı kitabında, iş yaşamının önemli isimleri Emel Bahçıvan’dan Altuğ Akbaş’a, Zeynep Bodur Okyay’dan Gökçen Arıkan’a kadar 43 farklı kişinin yemek tarifleri yer alıyor. Kitapta “Elbasan tava”, “hamsi kuşu”, “kabak baklavası”, “patlıcan çığırtma”, “şevket-i bostan”, “balkabağı böreği” gibi birçok yemek tarifi yer alıyor.

Osmanlı’da Bir Vampir Vakası / Onur Ataç / Destek Yayınları / 208 s.

Tarihsel kaynaklara dayanarak kurguladığı ve Osmanlı döneminde yaşanan gerçek bir olaydan esinlenen Ataç, Balkanlardaki Yeniçeriler’in bir sır kitabı yoluyla vampire dönüşmesini, Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldıran 2. Mahmud ve şehzadelerinin karşılaştıkları tehlikeleri kurguluyor.

Yaşam Nedir? Beş Adımda Biyolojiyi Anlamak / Paul Nurse / Çeviren: Şiirsel Taş / Domingo Yayınları / 184 s.

Nobel Ödüllü bilim insanı Paul Nurse, yaşam kavramını biyoloji ile ilgilenmeyen, mesleği biyolog olmayanların da anlayacağı şekilde tanımladığı kitabında, biyolojinin temelindeki beş büyük fikrin (hücre, gen, doğal seçilim, kimya ve enformasyon olarak yaşam) çevresinde tüm canlıların ortak keşif yolculuğunun haritasını yalın dille çiziyor.

Meyhane İhtisas Kitabı – A’dan Z’ye Meyhane Nedir? Nasıl Çalışır? / Overteam Yayınları / 564 s.

53 yazar, 54 konu başlığı, bir bölümü ilk defa yayınlanan 250 fotoğraf, 160 çizim ile meyhane konusunda yazılmış en kapsamlı kitaplardan biri olan çalışma, tarihinden mimarisine, içkilerinden mutfağına, işletmeciliğinden müziğine meyhane ile ilgili her konunun bulunabildiği kapsamlı bir rehber niteliğinde.

https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/vitrindekiler-2012617