Selina Doğan’dan Büyükdere Seçim Tertip Heyeti hakkında suç duyurusu

Büyükdere Seçim Tertip Heyeti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Feriköy ve Samatya’da sandık kurmamasına gerekçe olarak, bu iki semtte geçmiş seçimlerde usulsüzlük yaşandığı iddiasını ortaya atmıştı. 2. Bölge Ortak Seçim Tertip Heyeti Başkanı Selina Doğan Büyükdere Seçim Tertip Heyeti Başkanı Lale Tunç ve diğer üyeler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Selina Doğan suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Seçimlerin hepsi de gönüllü sandık görevlilerinin katkısı ve cemaatimizin sağ duyusuyla gayet muntazam şekilde yürütülmüş olup bugüne kadar ne adayların ne herhangi bir seçmenin ne gözetmenlerin ne de üçüncü bir şahsın şikayetine konu olmuştur. Tüm sandık gönüllüleri bu durumun tanığıdır. Aksine yürüttüğümüz çalışma şekli öylesine takdir edilmiştir ki diğer cemaatler de sık sık şahsımı arayarak Haziran ayından bu yana yol yordam konusunda görüşlerime başvurmuştur.Şüpheliler yaptıkları basın açıklamasında haftalardır Türkiye Ermeni toplumunun yoğun taleplerine, Türkiye Ermenileri Patriğinin yetkili makamlara ilettiği ısrarlı taleplere rağmen seçim sandıklarını İstanbul Ermeni toplumunun yoğun olarak yaşadığı Şişli ( Feriköy Vakfı) ve Kocamustafapaşa ( Samatya) yerine İstanbul Boğazı sahilinde, üstelik iş günü olan Cumartesi gününde konuşlandırma kararı almalarını, heyetimizin Feriköy ve Samatya’da usulsüzlük yaptığı dolayısıyla talep edilen bu lokasyonların bizden kaynaklı olarak güvenli olmadıkları safsatasına dayandırmışlardır!

Kendi izahtan yoksun seçim karmaşalarını temize çekmek ve adaylığımı zedelemek için şahsımı ve heyet arkadaşlarımı lekeledikleri, kişilik haklarımızı ihlal etmekte, itibarımızı zedelemekte bir beis görmedikleri ortadadır.

Şahsen avukatım, 25.ve 26 Dönem İstanbul Milletvekiliyim ve aynı zamanda Şişli Belediyesi Meclis üyesiyim. Yıllardır gerek cemaatime gerekse birçok dezavantajlı toplum kesimine yönelik çalışmalar yürütmüş bulunmakla tüm azınlık cemaatleri nezdinde belli bir itibarım bulunmaktadır. Ağzından çıkanı kulağı duymayan, yürüttüğümüz çalışmalar hakkında en ufak bir fikri bulunmayan, hayatımda hiç karşılaşmadığım kişilerin beni toplum nezdinde küçük düşürecek şekilde ithamlarda bulunmaları hakaret etmeleri usule ve yasaya aykırıdır. Şüpheliler bununla da yetinmemiş hiç ama hiç yetkileri olmadığı , düzenlediğimiz seçimlerde ne seçmen ne aday ne de gözetmen oldukları halde şahsımı ve heyetimizi usulsüzlük yaptığımızdan bahisle İstanbul 1 No’lu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şikayet etmişlerdir. Buna de kendi iyi niyetten yoksun girişimlerini gerekçelendirme süsü vermişlerdir. Daha az insan oy kullansın, seçmenin büyük çoğunluğu sandıklara gidemesin diye merkezi yerlere sandık koyamıyoruz diyemedikleri için, güya Feriköy ve Samatya lokasyonları heyetimiz nedeni ile güvensiz olduğundan bahisle kendileri oralara sandık koymaktan imtina etmektelerdir.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapılarak hakaret ve iftira suçlarından soruşturma yapılarak dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27924/selina-dogan-dan-buyukdere-secim-tertip-heyeti-hakkinda-suc-duyurusu