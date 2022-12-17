Papa Francis, üç adet Partenon heykelini Yunanistan’a iade edecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in, Vatikan Müzesi’nde sergilenen Partenon Tapınağı’na ait üç heykeli Yunanistan’a “bağışlayacağı” bildirildi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada Papa Francis’in, Atina ve Yunanistan’ın Ortodoks Hristiyan Başpiskoposu II. Ieronymos’a yönelik bu jestin, papanın “gerçeğin evrensel yolunda ilerleme arzusunun somut bir işareti” olduğu ifade edildi.

İade edilecek heykellerin bir çocuk başı, bir at başı ve sakallı bir erkek başı olduğu belirtildi. Çocuk başı heykeli 2008 yılında bir yıllığına Yunanistan’a ödünç verilmişti.

Yunanistan Kültür Bakanlığı, eserlerin iade talebinin ‘Ortodoks Hristiyan inancının lideri’ Fener Rum Patriği I. Bartholomeos tarafından yapıldığını vurguladı ve Papa Francis’in bağışını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada papanın kararının “Partenon Heykelleri’nin İngiltere’deki British Museum’ndan iade edilerek Akropolis Müzesi’nde sergilenenlerle buluşması için yürüttükleri çabalara” yardımcı olduğu ifade edildi. Atina’daki Akropolis Müzesi de papanın bağış kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Milattan önce 447-432 yılları arasında Akropolis tepesinde inşa edilen ve bilgelik tanrıçası Atina’nın şerefine heykellerle bezeli bir fresk de içeren Partenon Tapınağı klasik mimarinin en üstün örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Tapınağın dış duvarında yer alan 160 metre yüksekliğindeki freske ait heykellerin büyük kısmı 17’inci yüzyıldaki bombardımanlarda yıkılmış, kalıntıların yarısı İngiliz diplomat Lord Elgin tarafından 19’uncu yüzyılda İngiltere’ye götürülmüştü. Heykellerin çoğu British Museum’da sergileniyor.

“İade dini ilhamla yapıldı”

Papa Francis, 2021 yılında Ieronymos ile Atina’da yaptığı görüşmede Katolik ve Ortodokslar arasında birleşme çağrısında bulunmuştu. O dönemde Papa Francis Katolik Kilisesi’nin yüzyıllar boyunca “menfaat ve güç arzusuyla yaptığı hareketlerin “hatalarını utançla kabul ettiğini” ifade etmişti.

Vatikan’dan yapılan açıklamada Papa’nın bu bağışın iki ülke arasındaki bir iadeden ziyade, dini ilhamla bir papadan bir başpiskoposa yapılan bağış olduğunun altı çizildi.

Bu niyete yapılan vurgunun altında, Vatikan Müzesi’nde sergilenen diğer paha biçilmez eserlerin yanı sıra, genel anlamda sömürge döneminde elde edildiği kuşku götürmeyen, Batılı ülkelerdeki müzelerde sergilenen yerli halklara ya da sömürge ülkelerine ait çalıntı tarihi ve sanatsal eserleri iadesiyle ilgili genel taleplere örnek oluşturmasından kaçınıldığı ifade ediliyor.

Kanadalı yerli gruplar, 1925 yılında Katolik misyonerler tarafından Vatikan’a gönderilen eserlerin iadesini istediklerini açıkça belirtmişti. Bu eserler vatkan Müzesi’nin etnografik koleksiyonlar bölümünde bulunuyor.

https://tr.euronews.com/2022/12/17/papa-francis-uc-adet-partenon-heykelini-yunanistana-iade-edecek