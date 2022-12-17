Büyükdere Vakfı seçimini Mavi Liste kazandı

İşhan Erdinç

Büyükdere Vakfı yönetimi için yapılan seçimi mevcut yönetime karşı yarışan Mavi Liste kazandı. Kuruçeşme ve Büyükdere’de halkın yoğun katılımı oldu. Büyükdere, Kuruçeşme ve Rumelihisarı’nda toplam 1.501 kişi oy kullandı.

Bugün (17 Aralık Cumartesi) Büyükdere Surp Hripsimyants Kilisesi Vakfı yönetimi seçimi yapıldı. Oy verme işlemi 09.00’da başladı, 17.00’de sona erdi. Mevcut yönetime karşı yarışan Mavi Liste seçimi kazandı.

Mavi Liste 1352 oy

Mor Liste 138 oy aldı.

Büyükdere ve Kuruçeşme’de halkın yoğun katılımı oldu. Rumelihisarı Kilisesi’nde de sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı.

Mevcut yönetime rakip Mavi Liste Feriköy, Samatya, Şişli ve Kapalıçarşı’dan Büyükdere ve Kuruçeşme’ye otobüs seferleri düzenledi.

Büyükdere’de bazı pusulaların mühürsüz olduğu belirtildi. Birkaç kişinin de isminin listede yer almadığı gözlendi. 2. Bölge Ortak Seçim Tertip Heyeti üyesi Selina Doğan da listede ismi olmadığı gerekçesiyle oy kullanamadı.



Kuruçeşme ve Büyükdere’de oy verme sırasında zaman zaman gerginlikler yaşansa da sorunlar kısa sürede çözüldü. Kuruçeşme, Büyükdere ve Rumelihisarı’nda toplam 1.501 kişi oy kullandı.

Büyükdere Seçim Tertip Heyeti, sadece Boğaz Hattı’ndaki kiliselerde sandık kurdu, Feriköy ve Samatya’ya sandık kurmama kararı aldı. Bu karar Ermeni toplumunda tepkilere neden oldu.

Heyet sadece Büyükdere, Kuruçeşme, Rumelihisarı’nda sandık kurdu. Özellikle Büyükdere ve Kuruçeşme’de oy verme kuyrukları oluştu.

Seçimde yarışan adaylar şöyle:

Mavi Liste:

Minas Manuk Mezadur, Melik Rupen Mıhçıyan, Seta Beşiktaşlıyan, Mari Kuyumcu, Karolin Koryan Saris, Linda Akçelyan, Lena Yeniyorgan, İskender Osançlıol, Hagop Herman Nişanyan, Sarkis Yıldırım, Artun Tokatlıoğlu

Mor Liste:

Murat Süme, Aderin Terziyan, Norayr Kocabıyıkyan, Melisa Aslin Süme, Murat Aslanoğlu, Yetvart Berç Alyanakziya, Karolin Kuzucu, Aret Şen, Berrin Dayan, Işık Akkaya, Anahit Ağavni Özsergut

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27922/buyukdere-vakfi-secimini-mavi-liste-kazandi