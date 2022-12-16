Kilikya Ermeni Katolikosu I. Aram’dan Artsakh çağrısı

Kilikya Ermeni Katolikosu I. Aram, Artsakh ile Ermenistan arasındaki tek bağlantı olan Azerbaycan’ın kapattığı Laçin Koridoru’nun yeniden açılması için uluslararası toplumu mümkün olan her şekilde müdahale etmeye çağırdı.

I. Aram Hazretleri, “Azerbaycan’ın bu adımı soykırımın bir tezahürüdür, çünkü bu koşullar altında Artsakh Ermenileri yakında kendilerini bir hastalık ve açlık salgını içinde bulabilirler. Bu nedenle, uluslararası toplumun insancıl ve temel insani yasa ve ilkelerin ihlaline karşı kayıtsız ve sessiz kalma hakkı yoktur.” ifadelerini kullandı.

I. Aram Katolikosun çağrısı diğer kiliseler arası, dinler arası ve uluslararası kuruluşlara iletildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/16/Kilikya-Ermeni-Katolikosu-Aram-Artsakh/241385