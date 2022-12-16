İran tarihi “Salman Farsi” dizisinin Bizans sezonunu Ermenistan’da çekiliyor

İran, tarihi “Salman Farsi” dizisinin Bizans sezonunu Ermenistan’da çekiyor.

Parstoday’ine göre dizinin yapımcısı Hoseyin Taheridir. Çekimler iki ay önce başladı ve gelecek günlerde devam edilir. Ermenistan’da yapılmış çekimlerden sonra ekip İran’a dönüp çekimleri orada devam edecek.

“Salman Farsi” tarihi drama dizisinin çekimleri tarihinin 1 Ocak 2020’de başlandı. 60 bölüm çekilmesi planlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/16/İran-“Salman-Farsi”-Ermenistan/241399