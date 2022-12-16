 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İran tarihi “Salman Farsi” dizisinin Bizans sezonunu Ermenistan’da çekiliyor

2022-12-16

İran, tarihi “Salman Farsi” dizisinin Bizans sezonunu Ermenistan’da çekiyor. 

Parstoday’ine göre dizinin yapımcısı Hoseyin Taheridir. Çekimler iki ay önce başladı ve gelecek günlerde devam edilir. Ermenistan’da yapılmış çekimlerden sonra ekip İran’a dönüp çekimleri orada devam edecek.

“Salman Farsi” tarihi drama dizisinin çekimleri tarihinin 1 Ocak 2020’de başlandı. 60 bölüm çekilmesi planlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/16/İran-“Salman-Farsi”-Ermenistan/241399

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın