Ermenistan, Laçin koridorunu açmaya zorlaması talebiyle AİHM’ye başvurdu

Ermenistan’ın uluslararası hukuk işlerinden sorumlu temsilcisinin ofisinden yapılan açıklamada, “Ermenistan bugün Uluslararası Adalet Divanı Tüzüğü uyarınca, Azerbaycan’ın Laçin koridorunu engellemesi ve Dağlık Karabağ halkının haklarını ihlal etmesi ile ilgili Mahkemeye bilgi verdi. Ermenistan ayrıca AİHM’ye, Azerbaycan’a karşı geçici tedbir uygulanması ve Laçin koridorunu açmaya zorlaması talebiyle başvurdu” ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın 12 Aralık’ta Laçın koridorunu trafiğe kapattığını bildirmişti. Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü yetkilileri, koridorun yeniden trafiğe açılması için Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüşüyor.

12 Aralık Pazartesi günü Azerbaycanlı yerel çevre savunucuları ve gazetecileri Dağlık Karabağ’da yasadışı maden işletmeciliğini protesto amacıyla Laçın koridorunu kapatmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da “gıda ve insani kriz tehdidinin” oluştuğu uyarısında bulunarak 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Anlaşma’nın ihlal edildiğini açıklamıştı.

Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Hankendi yakınlarındaki protestolara ilişkin ülkedeki yabancı büyükelçilikleri bilgilendirdiklerini duyurmuştu. Hacıyev, mevcut durumdan Yerevan’ı sorumlu tutarak Ermenistan’ın Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını talan etmesine izin vermeyeceğini kaydetmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/16/Ermenistan-Laçin-koridorunu-AİHM/241376