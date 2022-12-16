Anayasa Mahkemesi’nden Bomonti Mıhitaryan’a iyi haber

İşhan Erdinç

Bomonti Mıhitaryan Ermeni Katolik Okulu binası ile ilgili yıllardır süren hukuk mücadelesinde Anayasa Mahkemesi, Vakıf açısından olumlu karar verdi. Anayasa Mahkemesi, okul binasının mülkiyeti ile ilgili davada “‘mülkiyet hakkının ihlal edildiği’ hükmüne vardı.

Bomonti Mıhitaryan Vakfı, okul binasının mülkiyet hakkı ile ilgili yıllardır süren davada 2019 yılında Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi 16 Kasım’de verdiği kararda, okulun bağlı olduğu Beyoğlu Surp Gazar Ermeni Katolik Mihitaryan Mihitarist Mektebi Vakfı’nın, Anayasa’nın 35. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

Mahkeme, başvurucunun tazminat talebinin reddine karar verdi.

Kararın ardından yeniden yargılama başlayacak

16 Aralık Cuma günü gelişmeyle ilgili olarak Bomonti Mıhitaryan Okulu’nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Önderi Kerabaydzar Levon Zekiyan, Başrahip Apraham Fıratyan, Peder Hagop Minasyan; Surp Agop Hastanesi Vakfı Başkanı Bernard Sarıbay, Bomonti Okulu Vakfı Başkanı Rita Nurnur, Avukat Hürriyet Azak, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan, Okul Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Karekin Barsamyan 14 yıllık hukuk mücadelesinin olumlu sonuçlanmasından ötürü mutlu olduklarını, Vakıf Başkanı Nurnur’un okul binası için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Barsamyan, her zaman kendilerine destek olan Kerabaydzar Zekiyan’a da teşekkür etti.

Vakıf Başkanı Rita Nurnur, konuşmasında, Bomonti Okulu’nun çocukların boy atıp filiz veren bir bahçe olduğunu, geçmişten aldığı güç ve enerjiyle de geleceğe akmaya devam eden bir ırmak olduğunu söyledi.

Karardan ötürü mutlu olduklarını söyleyen Nurnur, Şişli’de Vakfa ait olan bir binanın da iade edildiğini söyleyerek hukuki süreç boyunca destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, avukatlar Hüseyin Hatemi, Hürriyet Azak ve Ömer Kantik’e ve siyasetçilere teşekkür etti.

Toplantıda öğrenciler dans performansı da sundu. Kapanış konuşmasını yapan Kerabaydzar Levon Zekiyan da mutluluğunu katılımcılarla paylaştı.

Mıhitaryan Birliği’nin eski görkemli günlerine kavuşmasını istediğini söyleyen Kerabaydzar Zekiyan, yönetime tekrar adaylığını koymayacak olan Vakıf Başkanı Nurnur’a okula verdiği katkılardan ötürü, Avukat Azak’a dava süresince gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür etti.



Ne olmuştu?

Bomonti Mıhitaryan Okulu binasının tapusu diğer azınlık mülklerinde olduğu gibi Yargıtay’ın 1974 tarihli kararına dayandırılarak 1936 beyannamesinde bulunmadığı gerekçesiyle 1985 yılında iptal edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) mahkeme yoluyla mülkün vakıftan önceki sahibine iadesi için süreci başlattı.

Vakıf, binayı okul olarak kullanılması için gerekli tüm resmi izinleri aldıktan sonra 04.06.1958’de bedelini ödeyerek satın almış ve tapu, vakıf adına tescil edilmişti.

Ancak binanın önceki sahibi, satıştan tamamen bağımsız bir şekilde, 01 Aralık 1958’de mal varlığıyla ilgili vasiyetname hazırlamış, köklerinin dayandığı Ankara’nın Ayaş mezrasında okul, hastane, çeşme, yol ve ihtiyaç olan diğer tesislerin yapılması için mal varlığını Ayaş Belediyesi’ne bağışlamıştı.

Mahkeme de Bomonti Mıhitaryan Okulu binasının, 1962’de vefat eden kişinin vasiyetnamesi uyarınca yasal mirasçısı konumunda olan Ayaş Belediyesi’ne verilmesine karar verdi.

Böylece Ayaş Belediyesi bir anda İstanbul’da okul sahibi oldu.

1 Kasım 2012 tarihinde İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, dava karara bağlandı ve okul binasının vakfa iade edilmesine karar verildi. Ancak kararın ardından Ayaş Belediyesi bu karara itiraz etti ve bu itiraz doğrultusunda Yargıtay, yerel mahkemenin iade kararını iptal etti.

2019 yılında da Bomonti Mıhitaryan avukatları Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Sirkeci’deki Sanasaryan Han’ın devlete devri ile ilgili de Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde benzer ve kritik bir karar vermişti. Han için Ermeni Patrikliği itiraz davası açmıştı. Anayasa Mahkemesi mülkün devlete geçişini hukuksuz buldu. Vakfın devlete geçişi ile ilgili yeniden yargılama yapılacak.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27921/anayasa-mahkemesi-nden-bomonti-mihitaryan-a-iyi-haber