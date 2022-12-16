AK Gençlik Erzurum Uluslararası İş Birliği ile Sözde Ermeni meselesi ele aldı

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Uluslararası Demokratlar Birliği Gençlik Kolları (UID Youth HQ) ile AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, 9-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen Sözde Ermeni Meselesi çalıştayında buluştu.

Uluslararası Demokratlar Birliği Gençlik Kolları (UID Youth HQ) ile AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, 9-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen Sözde Ermeni Meselesi çalıştayında buluştu.

Açılış programına UID Genel Başkanı Köksal Kuş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, YTB Daire Başkanı Adem Günaydın, UID Gençlik Kolları Başkanı Ebubekir Küçükkök ve AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı M. Gökberk Kocaaliler katıldı.

Çalıştayla ilgili değerlendirmede bulunan UID Genel Başkanı Köksal Kuş, açılış konuşmasında şunları dile getirdi:

“7 Farklı ülkeden 27 genç arkadaşımızla beraber “Sözde Ermeni Meselesi Çalıştayı” için Erzurum’dayız. Gençlerimizin bu konuda Türkiye’nin haklı tezlerini bilmesi büyük önem arz ediyor. “Tarihini bilmeyenlerin zihin haritasını düşmanları çizer” sözünden yola çıkarak AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ile ortaklaşa olarak düzenlediğimiz çalıştayımız, farkındalık oluşturmak ve böylesine önemli bir meseleyi zihinlerde canlı tutmak açısından büyük önem taşıyor. Bu düşüncelerle, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise yaptığı konuşmada, kendisinin de bir tarihçi olduğunu ve bu yüzden Sözde Ermeni Meselesi ile ilgili argümanlarını geliştirmek isteyen 27 gencin Erzurum’da buluşmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yaşanan zulme sessiz kalmamak için birçok alanda mücadele edildiğini vurgulayan Başkan Öz, özellikle gençlerin bu konuda bilgi sahibi olmasının, bu haklı davanın gelecekteki mücadelesine katkı sunacağını ifade ederek bu programın oluşturulmasında emeği geçen UID Genel Başkanı Köksal Kuş, UID Gençlik Kolları Başkanı Ebubekir Küçükkök ile AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı M. Gökberk Kocaaliler’e teşekkür etti.

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler; “UID gençliği ile birlikte uluslararası bu konunun şehrimizde Erzurum gençliği ile birlikte ele alınmasından ötürü büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu çalıştay sadece Erzurum’da sınırlı kalmayacak. Arkadaşlarımız ikamet adreslerine döndüklerinde yerellerinde bulunan kendi üniversitelerinde burada elde ettiği verileri de değerlendirerek Ermeni meselesi hususuna yönelik yeni çıktılar elde edecekler. Böylesine önemli bir meselenin gençler nezdinde ele alınıyor olmasından dolayı mutluluk duyuyor tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Katılımcılar mezalimi yerinde gördü

Panel ve sunumlar eşliğinde 3 gün süren etkinlikler bağlamında katılımcılar tarafından müzeler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi, Ermeniler’in katliam yaptığı ve toplu Türk mezarlarının bulunduğu köylerdeki şehitlikler ziyaret edildi.

Katılımcılar, çalıştayın kendileri için çok verimli olduğunu belirterek yaşadıkları ülkelere döndüklerinde Ermeni Meselesi ile alakalı argümanlarının çalıştay sonrasında kuvvetlendiğini ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezinin çok kıymetli olduğunu belirterek Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e bu tür çalışmalara verdiği değerden ve desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını ifade ettiler.

https://www.karsmanset.com/haber/ak-genclik-erzurum-uluslararasi-is-birligi-ile-sozde-ermeni-meselesi-ele-aldi-978599.htm