Büyükdere Vakfı sadece Kuruçeşme ve Büyükdere’ye sandık kuruyor

17 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan Büyükdere Surp Hripsimyants Kilisesi Vakfı seçimi öncesi Büyükdere Seçim Tertip Heyeti, sadece Kuruçeşme ve Büyükdere’ye sandık kurulacağını açıkladı. Feriköy ve Samatya’ya sandık kurmama kararını sürdüren Heyet, Eyüp ve Ortaköy’e de farklı nedenlerle sandık kurulmayacağını açıkladı. Heyet Patrik Maşalyan’ı da eleştirdi.

17 Aralık Cumartesi günü Büyükdere Surp Hripsimyants Kilisesi Vakfı seçimi yapılacak.

Seçim Tertip Heyeti, sadece Boğaz Hattı’ndaki kiliselerde sandık kurmuş, Feriköy ve Samatya’ya sandık kurmama kararı almış, bu karar Ermeni toplumunda tepkilere neden olmuştu.

Heyet sadece Boğaz Hattı’nda Büyükdere, Kuruçeşme, Ortaköy ve Eyüp Surp Yeğya kiliselerine sandık kurma kararı almıştı. Eyüp Vakfı, kararı kabul etmedi.

Büyükdere Seçim Tertip Heyeti. son açıklamasında sandıkların sadece Büyükdere ve Kuruçeşme kiliselerine konulacağını belirterek, bir kilisenin sandık konmasını istemediğini, diğer kilise vakıf yönetiminin ise henüz mazbatasını almadığını kaydetti.

Heyet, tehditler aldığını ve Patrik Sahak Maşalyan’ın kendilerini hedef gösterdiğini öne sürdü.

Büyükdere Tertip Heyeti Başkanı Lale Tunç ve heyetin açıklaması şu şekilde:

“Bugüne kadar canlı yayında ve birçok medyada, hatta ayinlerde propagandalar yapılarak Seçim Kurulumuz hakkında ve bizzat isim verilerek şahsım hedef gösterilmiştir. Bu açıklamalar ve propagandalar Sayın Türkiye Ermeni Patriği’nin de taraf olması ve talihsiz açıklamayı yaparken bizi hedef göstererek lanetlemesi bu ülkede kardeşçe yaşamaya arzu eden biz Müslüman kardeşlerini oldukça derinden yaralamıştır.

Biz, hem yasaların gerektirdiği hem de vicdanımızın gerektirdiği gibi davranmış, özellikle de talep etmiş oldukları noktalarda neden Feriköy ve Samatya’ya sandık konulmadığının açıklamasını Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne delilleri ile birlikte sunmuş bulunmaktayız.

Bu konuda yapılan aşırı baskı ve yanıltıcı algı operasyonu sonucu bizim de konuya dikkatle eğilmemiz ve araştırmamız gerektiğini ortaya koymuştur. Açıkça belirtmek isteriz ki, araştırmamız neticesinde öğrendiğimiz üzere, özellikle önceki seçim sürecinde, Feriköy ve Samatya’ da yaşanmış olan aksaklıkların ve yaratılan usulsüzlüklerin belgeleri de mevcuttur. Bu süreçte yaşanan usulsüzlükleri kınadığımızı belirtir, Seçim Kurulu olarak yeniden değerlendirme yapılmasına sebebiyet verdiğini paylaşmak isteriz.

Seçim Kurulumuz 4 ayrı Vakıfta seçim sandığı koymayı kararlaştırmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne de bildirmiştir. Bunlardan 1 Vakıf kesinlikle Büyükdere’ye sandık koymayacağını söyledi diğer Vakıf da mazbatasını henüz alamadığını bildirdi.

Secim Kurulumuzun oy birliği ile aldığı karar neticesinde, Büyükdere Surp Hripsimyans Kilisesi seçimlerinin 17 Aralık 2022 Cumartesi günü, aşağıdaki 2 (iki) Kilise’ ye sandık konularak 09.00-17.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

1. Büyükdere Surp Hripsimyants Kilisesi

2. Kuruçeşme Yerevman Surp Haç Ermeni Kilisesi”

Öte yandan Cumartesi günkü seçimde mevcut yönetime karşı yarışan Mavi Liste, seçim günü Feriköy, Şişli, Kapalıçarşı ve Samatya’dan Büyükdere ve Kuruçeşme’ye ring seferler düzenleyecek.

Patrik Maşalyan ne demişti?

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan geçen Pazar Topkapı Levon Vartuhyan Okulu için düzenlenen sevgi sofrasında şöyle konuşmuştu:

“Önümüzde iki sorunlu seçim var: Büyükdere Surp Hripsimyants Kilisesi ile Beyoğlu Üç Horan Kilisesi seçimleri. Bu seçimlerin seçim heyetleri yönetmeliği ellerine aldılar ve birtakım kararlara vardılar. Yasaya göre doğru ama vicdana göre yanlış. Akla göre yanlış. Neydi yaptıkları? ‘2. Bölgedeki halkın oy kullanmasını nasıl kısıtlayabileceksek oralara sandık koyalım, halkın yaşadığı Samatya ve Feriköy’e sandık koymayalım.’ Ey seçim heyetleri, yasa size o hakları veriyor, vicdan bu hakkı vermiyor. Yapamazsınız, hakkınız yok! Bu cemaatin ve sizin patriğiniz olarak hep konuştum. İnat ediyorsunuz ve diyorsunuz ki ‘Devletten emir gelirse biz dinleriz. Halkımı, Patrik’imi dinlemem, ben istediğimi yaparım. Çünkü böylesi hoşuma gidiyor, yasadaki bu açıklık benim işime geliyor.’ Benim bu seçim heyetlerine duyurum şu; siz bu uygulamayla bereket duası mı, lanet duası mı alıyorsunuz? Bir sorun kendinize. Patrik’inizi ve halkınızı dinleyin, bu halkın rahatlıkla gidip oy kullanacağı yerlere sandık koyun. Nasıl ki diğer bölgede yapılmış olan seçimlerde bütün vakıf heyetleri bunu yaptıysa.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27918/buyukdere-vakfi-sadece-kurucesme-ve-buyukdere-ye-sandik-kuruyor