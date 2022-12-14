TÜRKİYE ERMENİ PATRİKLİĞİNDEN SANASARYAN HAN HAKKINDA AÇIKLAMA

Patriklik Makamı’nın mütevellisi olduğu Sanasaryan Vakfı’na ait Sanasaryan Han ile ilgili 14.12.2022 tarih ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 03.11.2022 tarihli kararına ilişkin açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere Sanasaryan Vakfı, 10.10.1901 tarihinde mahkemece tescil edilen vakıf senedi uyarınca Mıgırdiç Ağa Sanasaryan tarafından fakir Ermeni çocukların eğitim, öğretim, barınma ve yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur.

Mıgırdiç Ağa bu gayesini gerçekleştirmek üzere de Sanasaryan Han’ı satın almıştır. Vakfeden, vakfın tek mütevellisi ve tek yetkilisi olarak ise günün Türkiye Ermenileri Patriğini veya Patriklik Kaymakamı’nı tayin etmiştir. Ancak idarenin müteakip işlemleri sonucunda 1936 yılında Sanasaryan Vakfı hayri ve fiili amacı kalmadığı gerekçesiyle mazbut vakıf statüsüne alınmış, 1952 yılında ise Sanasaryan Han’ın mülkiyeti uhdemizden çıkarılmıştır.

Patrikliğimizce hanın iadesi talebiyle Avukat Ali Elbeyoğlu aracılığıyla 2011 tarihinde hukuk süreci başlatılmış, asliye hukuk mahkemesinde tapu-iptal-tescil davası ikame edilmiştir. Davamız yerel mahkeme ve Yargıtay tarafından Sanasaryan Vakfı’nın mazbut vakıf olduğu gerekçesiyle reddedilince son çare olarak 2019 yılında Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesince yapılan incelemenin neticesinde haklılığımız ortaya çıkmış, Sanasaryan Vakfı’nın mazbut vakıf sayılamayacağı, Patriklik Makamı’nın vakfı temsilcisi olduğu ve hanın tarafımıza ait olduğu vurgulanmıştır. Patriklik makamı olarak Anayasa Mahkemesi’nin adil, vicdani ve hakkaniyete uygun bir karar tesis etmiş olmasından ötürü duyduğumuz memnuniyeti bu vesileyle ifade etmek isteriz.

İlerleyen günlerde Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararı doğrultusunda mülkiyet hakkımızın ihlalinin giderilmesine yönelik yeniden yargılama yapılacaktır. Hukuk sürecinin Avukat Ali Elbeyoğlu ile birlikte tarafımızca yakinen ve özenle takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

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