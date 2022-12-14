Samsun Katolik Kilisesi rahibi hayatını kaybetti

Samsun’daki Mater Dolorosa Katolik Kilisesi rahibi Marcelo Cisneros, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’un İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesi’nde bulunan Mater Dolorosa Katolik Kilisesi’nde 6 yıldır rahip olarak görev yapan 64 yaşındaki Marcelo Cisneros kaldığı kilise lojmanında rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Arjantin uyruklu olan 38 yıllık rahip Marcelo Cisneros, görevliler tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamnayarak hayatını kaybetti.

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