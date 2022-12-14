Laçin koridorunun kapatılmasıyla bu soğuk kış koşullarında 270 çocuk yollarda kaldı

12 Aralık’ta düzenlenen “Soykırım Suçuna Karşı” 4. Küresel Forum’a katılmak üzere Yerevan’da bulunan Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Ombudsmanı Gegham Stepanyan, Azerbaycan tarafından Laçin koridorunun kapatılması üzerine kışın bu soğuk havasında 1.100 kişinin yollarda kaldığını ve 270 çocuğunun ailelerine kavuşma hakkından mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu, Azerbaycan’ın uyguladığı etnik temizlik, soykırım politikasının bir başka ifadesidir. Bu politika sistematik olarak uygulanmaktadır. Bunlar istisnai durumlar değil, 9 Kasım 2020’den sonra kurulan ateşkesin kasıtlı ihlalleri ve varılan anlaşmaların kasıtlı olarak bozulmasıdır.”

Hatırlanacağı üzere 12 Aralık günü saat 10:30’da bir grup Azerbaycanlı, çevresel bahanelerle Stepanakert-Goris karayolunun Şuşi-Karintak bölümünü trafiğe kapattı. Aralarında yetişkşn olmayanların da bulunduğu yüzlerce vatandaş evlerine dönemezken, bir kısmı geçici olarak Ermenistan’ın Syunik idari bölgesinde kaldı. Şuşi bölgesine bağlı Lisagor, Mets Shen, Hin Shen ve Yegtsahogh köylerinin başkent Stepanakert ile ulaşım bağlantısı kesildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/14/Laçin-koridoru-Azerbaycan/241188