Kaymakam Demiryürek’ten kilise ziyareti

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA)- İSKENDERUN Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Yenşehir Mahallesi’nde bulunan, 121 yıldır ibadet yeri olarak kullanılan Latin Katolik Kilisesi’ni ziyaret etti.

Latin Katolik Kilisesi ziyaretinde, tarihiyle ilgili bilgiler alan Kaymakam Demiryürek, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti’ye vekaleten, Anadolu Havarisel Vekilliği Şansölyesi Peder Antuan Ilgıt ile Kilise bahçesini gezdi. Kilise içerisinde Demiryürek, Peder Ilgıt’tan kilise binası ve cemaat üyeleri hakkında bilgiler aldı. 1800’lü yılların sonuna doğru yapımına başlanan kilisenin 1901 yılında kullanılmaya başlandığını kaydeden Peder Ilgıt, İskenderun’daki cemaate hizmet verdiğini ve Latin Katolik Kilisesi’nin tüm Anadolu’daki kiliselerin bağlı olduğu ‘Katedral’ görevi gördüğünü aktardı. Yaklaşan Noel Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği ziyaretten memnun olduğunu belirten Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ise İskenderun başta olmak üzere tüm bölgenin güzel bir mozaik içinde yaşadığına işaret etti. Ziyarette ayrıca Peder Ilgıt, öldürülen Episkopos Monsenyör Luigi Padovese’nin Türkiye’yi tanıttığı bir kitabı da Kaymakam Murat Sefa Demiryürek’e hediye edildi. (DHA)

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/hatay/iskenderun/kaymakam-demiryurekten-kilise-ziyareti-42187464