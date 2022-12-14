İstanbul Ermeni Katolik Patrikhanesi’nden Duyuru

KİLİSE YÖREMİZİN MÜMİNLERİNE

VE GENELDE ERMENİ TOPLUMUNA

Türkiye’de Cemaat Vakıfları seçimlerini düzenleyen ve uzun bir süreden beri beklenen Yönetmelik, geçtiğimiz Haziran ayında yayınlandı. Yönetmeliğin yayınlanması hararetli bir seçim süreci hazırlıklarına yol açtı. Daha önce basın aracılığıyla bildirmiş olduğumuz üzere, Ermeni Katolik Cemaatimizin seçimleri 18 Aralık Pazar günü yapılacaktır

Bu bağlamda Cemaatimiz içinde, başka muhitlerde de olduğu gibi, baş göstermiş bazı huzursuzluklar ve aslı olmayan yanlış bilgi ve yorumlarla ilgili olarak, şu açıklamalarda bulunmak isteriz.

Öncelikle, Patrikliğimizin kalemi ve bilhassa pek muhterem Patriğimiz, prensip itibariyle, benzeri durumlarda tartışmaya girmezler. Bununla birlikte, iyi niyetli Cemaat üyelerimiz ve soydaşlarımızın aydınlanması ve konu hakkında, maruz kaldıkları yanlış bilgilendirmelerle ilgili olarak, açık bir fikre kavuşabilmeleri için, zihinleri kurcalayan sorulara ışık tutmak amacıyla bu kısa ve öz bildirinin yayınlanması uygun görülmüştür.

Söz konusu Yönetmelik 9 yıl zarfında hazırlanmıştır ve, açıkça belirtildiği gibi, hazırlık sürecinde oldukça yoğun bir fikir alış verişi yapılmıştır. Burada, şunu herkesin bilgisine arz etmek isteriz ki, Cemaatimizin Reisi, pek muhterem Zekiyan Arkiepiskopos ile hazırlık sürecinde konuyla ilgili bir danışma yapılmamıştır.

Bu bağlamda temel prensip olarak, geçmişte de olduğu gibi, Patrikliğimiz Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelen nihai talimatları 18 Aralık’ta yapılacak seçimler için esas almıştır. Bilahare, konuyla ilgili taleplerimiz ilgili Yüksek Makamlara iletilecek ve uygun görülen düzeltmelerin yapılması arz edilecektir.

Gerek Cemaatimizin, gerek tüm soydaşlarımızın Patrikliğimizin bu konudaki hassasiyetinden emin olmalarını rica ederiz. Pek muhterem Ruhani Reisimiz, Yüce Allah’tan, seçimler sürecinden ve ilgili cemaatlerden yardım ve lütuflarını esirgememesini, herkese doğru yolu göstermesini niyaz eyler, aynı zamanda kendisini suçlayanlar için dua ederler. Keza bu satırların tüm okuyucularını sevgi, saygı ve ruhani takdisleriyle selamlarlar.

İstanbul ve Türkiye Ermeni Katolik Patrikliği Sekreteryası

Beyoğlu, Sakızağacı

Surp Asdvadzadin Katedrali

12 Aralık 2022