Ermeni diasporası Türk milyarderlere pasaport satacak!

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Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef gösteren GCF’nin kurucusu ve Başkanı Armand Arton Türkiye’de ofis açtı.

Armand Arton’un Kanada merkezli şirketi yabancı vatandaşlık ve yatırım danışmanlığı şirketi Arton Capital, İstanbul’da sessiz sedasız bir ofis açtı. Armand Arton (solda), geçen yıl dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile başkent Erivan’da görüşmüştü.

NB Ekonomi’den Kerim Ülker’in yazısına göre Akaretler’de açılan merkez, bu yıl Vietnam dışında Arton’un açtığı ikinci ofis oldu. Arton Capital’in resmi sitesinde duyurulan haberde şirket “Dünya vatandaşlığı misyonunu Türkiye’nin kültürel ve ekonomik merkezine taşıyor” açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Türkiye’nin Yatırım Yoluyla Vatandaşlık programının artan popülaritesine yanıt olarak Arton, Türk emlak müteahhitleri, avukatları ve yetkilileriyle doğrudan ortaklık kurarak Türkiye’deki varlığını sağlamlaştırdı. Arton şimdi İstanbul, Bodrum, Antalya gibi gözde bölgelerde 100’ün üzerinde nitelikli gayrimenkul portföyü sunuyor.”

Yani deyim yerindeyse Armand Arton’un sahibi olduğu Arton Capital Türk yatırımcılarına yabancı vatandaşlık imkanı sunarken, 400 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı karşılığında da yabancılara da Türkiye’de vatandaşlık satışı yapmaya başladı.

Özetle; birçok yabancı Türkiye’den vatandaşlık karşılığında gayrimenkul alırken, Türkler de Portekiz, Malta gibi ülkelerden oturum almanın peşine düştü. Hızla artan bu talep Ermeni diasporasının önde gelen isimlerini bile dikkatini çeker hale geldi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Ermeni diasporasının boykot ve ambargo sürecinde en güçlü destekçilerinden biri Global Citizen Foundation (GCF) oldu.

Kanada merkezli GCF’nin resmi sitesine bakıldığında hem sözde Ermeni soykırımı hem de Karabağ Savaşı sürecinde Azerbaycan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaları görmemiz mümkün.

Hatta savaş sürecinde Diaspora Felci adlı bir toplantı düzenleyen Global Citizen Foundation’ın Kurucu Başkanı Armand Arton, “Ermeni diasporamızın dünyanın birçok yerinde bir araya gelerek Dağlık Karabağ davasını küresel sahneye taşıyan birlik gücünü görmek dikkate değer. Dünyanın hikayemizi duymasının ve diplomasinin çok fazla yıkım görmüş bölgeye geri getirilmesinin zamanı geldi” açıklamasında bulunmuştu. Kuruluşun bir diğer kurucusu ise Hrant Boghossian.

https://www.patronlardunyasi.com/haber/Ermeni-diasporasi-Turk-milyarderlere-pasaport-satacak/272613