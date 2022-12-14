Dağlık Karabağ’da Azerbaycan tarafından 5 tahrip edilmiş, 7 hasarlı ve tehlike altında olan 17 kültürel mekan tespit edildi

Dağlık Karabağ’ın üç bölgesinde Ermeni tarihi ve kültürel mirasına verilen zarar en çok göze çarpıyor. Birinci bölge Şuşi şehri ve çevresinde yer almaktadır. İkinci bölge, yeni yolların inşa edildiği Dağlık Karabağ’ın güney kesiminde.

Son aylarda Laçin bölgesindeki Ermeni tarihi ve kültürel mirası ciddi bir tehdit altındadır. “Soykırım Suçuna Karşı” 4. Küresel Forum sırasında, Caucasus Heritage Watch’ın eşbaşkanı Cornell Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Fakültesi doçenti Lori Khachaduryan konuşmasında bu konu hakkında malumat verdi.

Onun sözlerine göre 44 günlül Karabağ savaşı sonrasında Dağlık Karabağ’da Azerbaycan tarafından 5 tahrip edilmiş, 7 hasarlı ve tehlike altında olan 17 mekan tespit edildi. Bununla ilgili raporlar UNESCO Ulusal Komisyonlarına ve BM Özel Raportörlerine gönderildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/14/Dağlık-Karabağ-Azerbaycan/241203