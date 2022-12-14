Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı’nın Patriklik kanalı ile yaptığı ödemeler hakkında Patriklik Sekreteryasından açıklama

İdari harcamalar için, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı’ndan, miktarı konusunda tutarsız ve abartılı boyutlarda maddi kaynağın Patrikliğimize aktarıldığına dair söylemler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bugüne değin, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı’ndan veya başka herhangi bir cemaat vakfımızdan, Patrikliğin idari harcamaları için hiçbir maddi kaynak talebi olmamıştır.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı tarafından, aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere, bahsi geçen amaçlar doğrultusunda Patrikliğimiz vasıtasıyla gerçekleştirilen yardımlarda kullanılmak için yapılan ödemelerin dökümü yayınlanmıştır.

Halkımızdan, mesnetsiz söylentilere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

PATRİKLİK SEKRETERYASI

2020

Eğitim destek bilgisayar alımı 27. 282.- TL (3000.- USD karşılığı)

2021

PSYK Erzak alımı 50.000.- TL

Hayr Tatul için ilaç desteği 30.000.- TL

Diğer sosyal yardımlar. 5.000.- TL

Toplam: 85.000.- TL

2022

PSYK Erzak Alımı 25.000.- TL

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad