Avlaremoz İlk Kitabını Yayınladı: ‘Torunuma Mektuplar’

Sara Yanarocak’ın yeni kitabı Torunuma Mektuplar yayınlandı. Yazarın yaşam felsefesini ve hayattaki duruşunu yansıtan eser Avlaremoz’un da ilk kitabı olma niteliğini taşıyor.

Torunuma Mektuplar, Sara Yanarocak’ın torunu Guy David’in doğumuyla birlikte başlayan ve Bar Mitzvasına kadar devam eden 12 yıl boyunca yazılmış kırk beş mektuptan oluşuyor. Sara Yanarocak, Buddha’dan Mevlana’ya, Maksim Gorki’den Bertolt Brecht’e, John Lennon’dan Can Yücel’e çeşitli düşünür ve yazarlardan alıntılarla duygularını, düşüncelerini, tecrübe ve birikimini gelecek nesillere aktarıyor.

Sara Yanarocak, 1955 yılında İstanbul’da Kadıköy’de doğdu. Tarihte iz bırakan Yahudi kadınların anlatıldığı Biz Kadınlar (Gözlem, 1998) ve Tevrat ve Kabala’daki öyküler üzerine yazdığı Yakarılar, İlahiler ve Öyküleri (Gözlem, 2001) kitaplarını yayınladı, Yahudilikte Kavramve Değerler (Gözlem, 1994) ve Şalom’un 60 Yılı (Gözlem, 2007) kitaplarının eş yazarı. Yazılarına Şalom gazetesi ve sarayanarocak.com web sitesinde devam ediyor. Sara Yanarocak’ın Kadıköylü Küçük Sara başlıklı özyaşamöyküsünü Avlaremoz‘dan da takip edebilirsiniz.

Sınırlı sayıda basılan Torunuma Mektuplar‘ı edinmek için info@avlaremoz.com adresine yazabilirsiniz.

Torunuma Mektuplar, Sara Yanarocak

İstanbul: Avlaremoz, 2022.

128+8 sayfa, 16 x 23 cm

Yayına hazırlayan: Betsy Penso

Grafik tasarım: Gül Dönmez

https://www.avlaremoz.com/2022/12/14/avlaremoz-ilk-kitabini-yayinladi-torunuma-mektuplar/