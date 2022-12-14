Ani Ören Yeri’nde elektrikli fayton keyfi

Kars’taki Ani Ören Yeri’ni bir yılda yaklaşık 15 bin kişi elektrikli faytonla gezme imkanı buldu.

Arpaçay Nehri’nin iki derin dar boğazının ortasında yer alan, tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, “Dünya Kenti”, “Medeniyetler Beşiği”, “Binbir Kilise” ve “40 Kapılı Şehir” olarak da adlandırılıyor.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulu Ani Ören Yeri, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.

Geniş bir alana yayılan “Medeniyetler Beşiği”nin tamamını zamanları yetmediği için gezemeyen turistlerin ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için geçen yıl aralık ayında elektrikli fayton hizmeti verilmeye başlandı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında bir firma tarafından bölgede iki elektrikli faytonla verilen hizmetten ücret karşılığında bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişi faydalandı.

TARİHE YOLCULUK

Yerli ve yabancı turistler, yürüyerek 2 saat süren Ani ziyaretini, elektrikli faytonla tarihe nostaljik bir yolculukla yarım saatte tamamlıyor.

Ani Ören Yeri’ni 11 ayda yaklaşık 150 bin turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Fayton hizmeti veren firmanın yetkilisi Fatih Beytorun, AA muhabirine, elektrikli faytonları geçen yıl hizmete aldıklarını ve tahminlerinden fazla talep geldiğini söyledi.

Ani’deki elektrikli fayton seferlerinin yoğun geçtiğini ifade eden Beytorun, şöyle konuştu:

“Talep aşırı fazla, gelen turistler oldukça memnun. İlerleyen zamanlarda Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlayacak. Ondan sonra da buralar daha da yoğun olacak. Özellikle de elektrikli fayton için gelenler var çünkü ‘ben Ani’ye çok geldim ama bu sefer sadece elektrikli faytona binip nostaljik bir gezi yapmak için geliyorum’ diyenler de oldu. Bir yılda yaklaşık 15 bin turiste hizmet verdik.”

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“BU KADAR BÜYÜK OLMASINI BEKLEMİYORDUM”

Bursa’dan gelen Seda Albayrak ise Ani Ören Yeri’ne ilk defa geldiğini belirterek, “Bu kadar büyük olduğunu beklemiyordum fakat faytonlar sayesinde çok kısa sürede dolaştık. Güzel bir gezi yaparak burayı görme fırsatı yakaladık.” dedi.

Ardahan’dan gelen Büşra Aras da daha önce de Ani Ören Yeri’ne geldiğini ancak zamanı yetmediği için her yeri gezme fırsatı bulamadığını kaydetti.

Ani’yi elektrikli faytonla gezmek için tekrar geldiğini ifade eden Aras, “Fayton sayesinde yeniden gezdim. Bu defa görmediğim yerleri de görmüş oldum. Harika bir gün geçirdim. Böyle tarihi bir alanda nostaljik bir yolculuk yapmak aşırı keyifli. İnsanların da buna ilgi gösterdiğini gördüm.” diye konuştu. AA

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/ani-oren-yerinde-elektrikli-fayton-keyfi/