Ali Yerlikaya: İnsanlığın yeniden doğuşunda ana mesaj budur

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Yenil Yıl Yortusu resepsiyonunda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “O hain patlamanın olduğu noktaya bıraktığınız karanfillerle seslerinizi yükselttiniz, acımızı paylaştınız. İşte insanlığın yeniden doğuşunun altındaki ana mesaj da budur” dedi.

MUSTAFA KAYA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda ‘Yeni Yıl Yortusu’ resepsiyonu düzenlendi. Geceye Türkiye Ermenileri 85’inci Patriği Sahak Maşalyan, Türk Süryani Katolik Cemaati ruhani lideri Orhan Abdulahad Çanlı ve çok sayıda dini lider katıldı. Vali Yerlikaya, “O hain patlamanın olduğu noktaya bıraktığınız karanfillerle seslerinizi yükselttiniz, acımızı paylaştınız. İşte insanlığın yeniden doğuşunun altındaki ana mesaj da budur” dedi.

Pandemi nedeniyle en son 2019’da yapılan Yeni Yıl Yortusu resepsiyonu Çırağan Sarayı’nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul’da yaşayan dini liderlerin katılımıyla düzenlendi. Yeni Yıl Yortusu resepsiyonuna İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra Türkiye Ermenileri 85’inci Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Boğon Levon Zekiyan, Türk Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı ve çok sayıda ruhani lider ile çeşitli ülkelerden başkonsoloslar katıldı. Programda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşma yaptı.

“İSTANBUL BÜYÜK BİR GELENEĞİN SİMGESİDİR”

Burada konuşan Ali Yerlikaya “Bu güzel şehirde, yüzyıllardan beri camiler, kiliseler, sinagoglar hep yan yana durmuşlar. Sadece bahçe duvarlarıyla değil, gönülleriyle de birbirlerine omuz vermişler. Aynı gök kubbenin altında huzur ikliminde varlıklarını sürdürmüşler. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır. İtalyan yazar ve gezgin Edmondo de Amicis 150 yıl öncesinde kaleme aldığı “İstanbul” adlı seyahatnamesinde; ‘İstanbul’a bir bakışımı bile, bir imparatorluğa değişmem’ diyordu. Çünkü İstanbul, büyük bir geleneğin simgesidir. Fatih Sultan Mehmet Han, 1453’te bu kutlu şehri fethettiğinde, İstanbul’da bulunan farklı inanç topluluklarına ‘bu andan itibaren, ne hürriyetinizi ne de hayatlarınız hakkında korkmayınız. Kimseye zulüm yapılmayacaktır. Hiç kimse dini inanışlarından dolayı cezalandırılmayacaktır” demişti. Bu tarihi söz; 569 yıldır İstanbul’un sözüdür ve mührüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyetimiz de aynı tarihi anlayışın bir tezahürüdür. Anayasamızda da açıkça ifade edildiği gibi, ‘Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” dedi.

https://www.sabah.com.tr/yasam/ali-yerlikaya-insanligin-yeniden-dogusunda-ana-mesaj-budur-6277100?paging=3