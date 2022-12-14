ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՏՕՆԱԾԱՌԸ ԶԱՐԴԱՐՈՒԵՑԱՒ / PATRİKHANEDEKİ YENİ YIL AĞACI SÜSLENDİ

Ըստ ընկալեալ սովորութեան, Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան պատրաստութեան շրջանի՝ Յիսնակի այս օրերուն՝ 14 Դեկտեմբեր 2022, Չորեքշաբթի, Պատրիարքարանի ճաշի յանձնախումբը հաւաքուեցաւ Պատրիարքարանի երդիքին տակ։

Տիկիններ երկար աշխատելով զարդարեցին Պատրիարքարանի միջին յարկի մեծ տօնածառը, ինպէս նաեւ հանդիսաւոր սանդուխները։

Աշխատանքի աւարտին, Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը իջաւ միջին յարկ եւ բարի գալուստ մաղթեց սիրայօժար ծառայող տիկիններուն, որոնք եկած էին ամբողջ համայնքի տան՝ Պատրիարքարանի տօնածառը զարդարելու եւ լուսաւորելու։ Նորին Ամենապատուութիւնը ջերմապէս գնահատեց իւրաքանչիւրը եւ յիշեցուց, որ Պատրիարքարանի տօնածառի զարդարումը հին աւանդութիւն էր Պոլսոյ պարագային, սակայն միջոց մը համավարակի պատճառաւ զանց առնուած էր։ Երանաշնորհ Շնորհք Պատրիարքի օրերէն ի վեր կը կատարուէր այս աւանդութիւնը։ Կը մասնակցէին նաեւ Պատրիարքարանի պաշտօնեաները։ Այսօր, երբ գրեթէ վերացած է համավարակը, այս սրբազան երդիքին տակ ալ անգամ մը եւս կը զարդարուի ու կը լուսաւորուի տօնածառը։

Մեր Հոգեւոր Պետը այժմէն շնորհաւորեց բոլորի Ամանորն ու Ս. Ծննդեան տօնը եւ մաղթեց Աստուածային օրհնութիւններով լի, առողջ եւ ուրախ նոր տարի մը։

Մէկտեղումը իր աւարտին հասաւ տօնածառի շուրջ առնուած լուսակարով։

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Yeni Yıl ve Surp Dzınunt (Kutlu Doğuş) Yortusu hazırlık dönemindeki gelenekselleşmiş yeni yıl ağacı süslemesi için, Patrikhane yemek komisyonu üyeleri 14 Aralık 2022, Çarşamba, Patrikhane çatısı altında bir araya geldiler.

Komisyon üyeleri uzun bir çalışma sonucu Patrikhane orta katındaki ağacı ve büyük merdivenleri süslediler.

Çalışmanın sonunda orta kata inen Patrik Sahak II Hazretleri tüm cemaatin evi olan Patrikhane’nin ağacını süslemeye gelerek gönüllü hizmette bulunan konuklara hoş geldiniz dedi. Onların her birini gönülden takdir eden Ruhani Reisimiz Yeni Yıl ağacı süslemenin Patrikliğimiz tarihinde bir gelenek olduğunu, lakin pandemi şartlarında bu geleneğe bir süre ara verildiğini dile getirdi. Müteveffa Patrik Şınorhk Hazretleri döneminden itibaren bu geleneğin olduğunu, Patrikhane çalışanlarının da bu coşkulu faaliyete katıldığını hatırlattı. Bugün bu kutsal çatı altında Yeni Yıl ağacının bir kez daha süslenip ışıklandırıldığını söyledi.

Sözlerinin sonunda tüm katılımcıların Yeni Yıl’ını ve Surp Dzınunt yortusunu kutlayan Patrik Hazretleri herkese tanrısal bereketlerle, sağlıklı ve mutlu günlerle dolu bir yeni yıl diledi.