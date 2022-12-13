Mahmut Baycan’dan Kumkapılı Kadın

Günümüzde tüketim toplumunun, dizgenin aşkı, tensel boyuta indirgeyip önemsizleştirmesi karşısında Mahmut Baycan’ın Kumkapılı Kadın (Kora Yayın) adlı romanı karşı bir duruş.

Nevzat Yılmaz

Mahmut Baycan’ın Kora Yayın tarafından yayımlanan Kumkapılı Kadın adlı romanı, Anadolu’dan gelen İstanbul’da tutunma çabası içinde bir genç olan Reşat’ın sıradan bir vapur gezisi sırasında Ani ile tanışmasıyla başlıyor.

Olayların Reşat’ın dilinden anlatıldığı ve Reşat’ın notları doğrultusunda başkasının gözüyle sonlanacağı romanda; fondaki Anadolu’dan gelen, tutunma çabasındaki insanlar ve sağ-sol, devrimci-ülkücü çatışmasının yaşandığı yıllara özgü bir İstanbul manzarası eşliğinde Ani ile Reşat’ın vapurda başlayan tanışıklığı yazarın yetkin diliyle derin bir aşka doğru aşama aşama yol alıyor.

Ani’nin evli olması, üstelik oğlu ile eşinin ortadan kaybolurcasına öyküden çıkması, azınlığın kendini koruma çabası ile ince eleyip sıkı dokumaları, Ermeni aşkının ve Hıristiyan-Müslüman aşkının da kolayca sindirilememesi, Kumkapı Meyhaneleri, tanıdık mekânlar geçit yapıyor roman boyunca.

Günümüzde tüketim toplumunun, dizgenin aşkı, tensel boyuta indirgeyip önemsizleştirmesi karşısında Mahmut Baycan’ın Kumkapılı Kadın’ı karşı bir duruş, bir bildirge adeta.

Toplumun Ermeni-Türk, Hristiyan-Müslüman karşıtlığına sığınıp maskelere, zırhlara bürünüp sanal, mantık evliliklerinin sahte yüzüne çarpan gerçek bir tokat, bir aşk manifestosu.

Kumkapılı Kadın / Mahmut Baycan / Kora Yayın / 196 s. / 2022.

https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/mahmut-baycandan-kumkapili-kadin-2011353