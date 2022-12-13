Ermeni barbarlığı bir defa daha ortaya çıktı!

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29 yıl Ermeni işgalinde kaldıktan sonra 2020’de kurtarılan Hocavend’e bağlı Tuğ köyünde ortaya çıkarılan esir ve işkence odaları tüyleri diken diken etti.

Azerbaycan Televizyon ve Radyo Yayıncılığı CJSC (AzTV), Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Hocavend’in Tuğ köyündeki esir kampından ilginç bir rapor hazırladı.

Ermeni barbarlığının ortaya konulduğu CJSC raporuna göre, Ermeni militanlar Azerbaycanlı esirleri Tuğ köyünde demir parmaklıklı hücrelerde tuttu. Esirlerin tutulduğu ağır kapılı karanlık ve soğuk odalar, Ermeni esaretindeki Azerbaycanlıları kilit altında tutmak ve onlara işkence yapmak için kullanılmış. Tuğ köyünde Ermeni silahlı grupları tarafından oluşturulmuş bu tür çok sayıda yer olduğu tespit edilirken, esir odalarının içerisinin karanlık, sadece dışarıdan destekli, penceresiz ve çoğunlukla evlerin bodrum katlarında oluşturulduğu dikkat çekti. Kapıların üst kısımlarında bulunan demir parmaklıklı küçük havalandırmalar, bu odaların mahkûm hücresi olduğunu kanıtlıyor.

4 ay bu hücrelerde esaret altında kalan Azerbaycan vatandaşı Eldar Babayev, 29 yıl sonra bu bölgelere geri dönerek, esarette yaşadığı dehşeti anlattı. 4 Ocak 1993’te Ermenilere esir düştüğünü belirten Eldar Babayev, 4 aylık esaretin kendisi için 4 asra eşit olduğunu söyledi. Esir odalarında başka tutukluların da olduğunu gördüğünü belirten Babayev, “Onlara içmeleri için su bile vermediler ve onları demir ve tahtalarla dövdüler. Benim de gördüğüm işkenceler sağlığımda ciddi sonuçlara yol açtı” ifadelerini kullandı.

Evlerini yıktırıp çıkan taşlarla yol yaptırmışlar!

Tuğ’da tutulan Azeri esirlerin ağır işlerde çalıştırıldığı da tespit edilirken, Tuğ köyünün içindeki taş kaplı yollar bunun kanıtlıyor. Çünkü Tuğ halkı işgalden önce bu yolların olmadığını söylüyor. Görgü tanıkları, esir alınan Azerilerin evlerinden sökülen taşların zorla yollara döşetildiğini belirtiyorlar. 30-31 Ekim 1991’de Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilen Tuğ köyü 9 Kasım 2020’de Azerbaycan Ordusunca kurtarıldı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermeni-barbarligi-bir-defa-daha-ortaya-cikti-1715466.html