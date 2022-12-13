Bir yangınla kül olmuştu; Tarihi Vlahsaray Kilisesi’nin restorasyonu başlıyor

İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Fener’de bulunan Vlahsaray Kilisesi’nin restorasyonuna başlıyor. Restorasyon projesinin 3 yıl sürmesi planlanıyor. ABD İstanbul Baş Konsolosluğu’nun destek verdiği projeyle tarihi yapının kısmı olarak restorasyonu yapılabilecek.

GERÇEK GÜNDEM- İstanbul Fener’de bulunan ve 1974 yılında geçirdiği yangın sonrası kullanılmaz hale gelen Vlahsaray Kilisesi’nde (Panayia Paramithia) restorasyon başlıyor.

Teselli eden Meryem Ana (Panayia Paratmithia) anlamına gelen kilisenin ismi aynı zamanda içinde bulunduğu saray olan Vlahsaray ile de anılır. Vlah Ortodoks (Romanya) halkına Kanuni Sultan Süleyman tarafından hediye edilen arazinin içine yapılan kilise ve saray 1587 yılında Pammakaritsos Manastırı’ndan (Bugünkü Fethiye Camii) kovulan İstanbul Rum Patrikliği’ne hediye edildi.

Bir dönem kentin de katedrali olan tarihi kilise 1974 yılında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Restorasyon projesi başlayan tarihi kilisede Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Mimar Doç. Dr. Alessandro Camiz ve ekibi çalışacak. 3 yıl sürmesi planlanan restorasyon sürecinde tarihi yapı akademik araştırma, belgeleme ve de kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Projeye ABD İstnabul Başkonsolosluğu da destek veriyor.

https://www.gercekgundem.com/kultur-sanat/bir-yanginla-kul-olmustu-tarihi-vlahsaray-kilisesinin-restorasyonu-basliyor-403901