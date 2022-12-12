“Patrikhane’nin Türkiye’nin kalbindeki konumu bize gurur veriyor”

II. Hrisostomos’un vefatı üzerine boşalan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluk tahtı için yarışan Sen Sinod Meclisi üyelerinden Baf Metropoliti Yeorgios, Fener Rum Patrikhanesi’nin Türkiye’nin “kalbindeki konumunun kendilerine gurur verdiğini” söyledi.

II. Hrisostomos’un vefatı üzerine boşalan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluk tahtı için yarışan Sen Sinod Meclisi üyelerinden Baf Metropoliti Yeorgios, Fener Rum Patrikhanesi’nin Türkiye’nin “kalbindeki konumunun kendilerine gurur verdiğini” söyledi.

Yeorgios, Alithia’ya verdiği söyleşide, Türklerin, “bir Yunan Ortodoks Kilisesi kurumunun bütün dünyaya projeksiyon yapmasına iyi gözle bakmadığı için patrikhanenin bulunduğu yer itibarıyla tehdit altında olduğunu, İstanbul’daki Rum nüfusunu büyük ölçüde daraltarak Patrikhaneyi çok zor bir duruma düşürdüğünü” söyledi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ile arasının çok iyi olduğunu belirten Yeorgios, “Türkiye’nin kalbindeki konumu bize gurur veriyor ve her türlü dış zorluğa karşı durmamız gerektiğini hatırlatıyor” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorununa da değinen Yeorgios, Türkler kendi tezlerine yaklaştırmak için Rumlardan sürekli taviz istediğinden çıkmazın beklenen bir şey olduğu görüşünü ortaya koydu; “Biz rota değiştirmeli ve bütün Avrupalıların ve özgür dünyanın faydalandığı insan haklarını ısrarla talep etmeliyiz. Oysa taviz vererek yabancılara, ‘siz kendi aranızda anlaşın biz kabul edeceğiz’ deme mazereti vermiş oluruz” dedi.

http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=313873