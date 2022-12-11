‘Smyrna ile mücadele, iyi bir dönem filmiyle olur’

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İlhan BABA / NÜRNBERG

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Türk-Amerikan derneklerinin çatı örgütü olan Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi’nin (ATAA) Güney Batı Bölgesi ve Birleşmiş Milletler Komitesi Başkanı Alev Wieland ile eşi Ron Wieland, Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (tgmn) Başkanı Bülent Bayraktar ve Türkiye-Almanya Film Festivali (FFTD) Başkanı Adil Kaya ile Nürnberg’de bir toplantı yaptı. Toplantıda, Amerika, Türkiye ve Almanya’da yaşayan Türklerin konumları, sorunları ele alındı.

WASHINGTON merkezli çatı kuruluşu olarak 1979 yılında faaliyetlerine başlayan ATAA, ilk yıllarında ağırlıklı olarak Ermeni lobisine karşı çalışmalar yaparken, bugünlerde ABD ve Kanada’da 55 derneği temsil ederek birçok kulvarda Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Bavyera eyaletinin en etkin sivil toplum kuruluşlarından Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (tgmn) de 2007 yılında Neonazi cinayetlerine reaksiyon olarak çalışmalar yapmış ve üye dernekleri ile Türk-Alman ilişkilerinin pekişmesine hizmet ediyor. Toplantıda, Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğu, dünya tarihi için inanılmaz bir miras barındırdığı ve Türk kültürünün muhteşem bir zenginlik sunduğu belirtilerek, Türk insanını ilgilendiren ortak konularda ortak bir çalışmanın ne şekilde yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca, ATAA ve TGMN arasında birçok örtüşen konularda çalışma alanları bulunduğu tespit edilirken, Almanya’ya göç eden insanlar daha çok işçi olarak geldiği ve ABD’ye göç edenlerin de daha çok akademik altyapısı olan insanlardan oluştuğu dikkati çekti. ATAA’nın Türkiye’nin çıkarları merkezli çalışma yaptığı ve TGMN de daha çok bölgede yaşayan Türkiye’den göç etmiş insanların haklarının alınması için mücadeleyi ön planda tuttuğu vurgulandı. Toplantıda ayrıca, insanların tarih boyunca göç ettikleri Anadolu’da yaşayan insanların çok farklı coğrafyadan geldikleri ve bu insanların yeniden son 60 yılda yurt dışına göç ettiğinin altı çizildi.

AMERİKA’YA DAVET ETTİLER

Türkiye-Almanya Film Festivali (FFTD) Başkanı Adil Kaya ise ABD’de yeni vizyona girecek ‘Smyrna’ filmi ile mücadele ettiklerini aktaran Wieland’a, ‘Smyrna’ gibi filmlere karşı mücadele etmenin doğru yolunun daha iyi dönem filmleri çekerek cevap vermekle mümkün olacağını belirtti. Toplantı sonunda, tgmn Başkanı Bülent Bayraktar, misafirlere otantik Nürnberg Noel çöreği takdim etti. Noel çöreğindeki Türk etkisi ve bölgedeki tarihi Türk izleri Amerika’dan gelen misafirleri çok etkiledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kutlamaları münasebetiyle başta Washington olmak üzere birçok kentte etkinlikler planlayan ATAA Başkanı Alev Wieland ve eşi Ron Wieland, düzenlenecek etkinliklere Bülent Bayraktar ve Adil Kaya’yı da davet etti.

https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/smyrna-ile-mucadele-iyi-bir-donem-filmiyle-olur-42185675