İstanbul’da Üsküdar Surp Haç, Antakya’da Vakıflıköy, İskenderun ve Kırıkhan için seçim var

Azınlık toplumlarında vakıf seçimleri sürerken Ermeni toplumu bu Pazar (11 Aralık) İstanbul’da tek vakıf için sandık başına gidiyor. Üsküdar Surp Haç Kilisesi Vakfı için iki liste yarışıyor. İstanbul dışında ise Vakıflıköy, İskenderun ve Kırıkhan vakıfları için seçim yapılıyor.

Ermeni toplumu 16 Ekim, 20 Kasım, 27 Kasım ve 4 Aralık’ın ardından 11 Aralık’ta yine sandık başına gidiyor.

Üsküdar Surp Haç Kilisesi Vakfı yönetimi için iki liste yarışıyor.

Seçim sandıkları Üsküdar Surp Haç Kilisesi Vakfı Gülbenkyan Salonu ile Kadıköy Aramyan Uncuyan Okulu’ndan Yetişenler Derneği’ne kuruldu. Oy verme işlemi saat 09:00’da başladı, 17:00’de sona erecek.

Seçimlerde mevcut yönetimden Ohannes Gül’ün içinde bulunduğu Yeşil Liste ile Berç Zıngık’ın önderliğindeki Mavi Liste yarışıyor.

Yeşil Liste; Ohannes Gül, Murat Gönkeser, Toros Abanalyan, Dikran Armenak Kazanciyan, Arek Atmaciyan, Tanya Abanalyan, Nıvart Avedikoğlu, Lena Çiteli, Arda Demir, İdris Nişan Bulgan, Talin Cancik, Ara Özgündüz, İrma Dağlıyan ve Sevan Atakligan’dan oluşuyor.

Mavi Liste; Berç Zıngık, Herman Portakalyan, Tara Tekartinyan Göncü, Herman Karadere, Zakar Nevruz, Aylin Ateş, Ohannes Çakraklı, Arda Suna, Selin Eskici, Arden Terziyan, Rafi Apar ve Aslin Ceheryan’dan oluşuyor.

11 Aralık’ta ayrıca İstanbul dışındaki yerleşimlerden Antakya’da Vakıflıköy, İskenderun ve Kırıkhan vakıfları için de seçim yapılıyor. Vakıflıköy’de iki liste yarışıyor. Mevcut yönetime karşı rakip bir liste yarışa girmiş durumda. Diğer vakıflarda tek liste var. Bu üç vakıf için Antakya’da yaklaşık 200 seçmen oy kullanacak.

Ermeni toplumunda vakıf yönetim kurulları seçimleri 17-18 Aralık ve 24-25 Aralık’ta devam edecek.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27903/istanbul-da-uskudar-surp-hac-antakya-da-vakiflikoy-iskenderun-ve-kirikhan-icin-secim-var