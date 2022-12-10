Türkleri katliamcı gösteren film

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya iзeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkзılık, ayrımcılık ya da nefret suзu iзerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan цnce bu uyarıları gцz цnьne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı gьvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Amerika’da 700 sinemada tek seferlik gösterime giren film, Yunanistan’ın en yüksek bütçeli yapımı olarak gösteriliyor. Filmi izleyen Çetinkaya, filmde Yunanların İzmir’de ev sahibi, Türklerin ise katliamcı gösterildiğini belirtti

Yunan yapımı “Smyrna” filmine ilişkin merak edilenler ortaya çıktı. Türkiye’yi “soykırımcı” göstermeyi amaçladığına yönelik haberlerle gündeme gelen sinema filmini izlediğini belirten uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Fehmi Çetinkaya, izlenimlerini sosyal medyadan paylaştı. Yunan ordusunun İzmir’de işgalci olduğu gerçeğini gizleyen ve Türkleri katliamcı gösterdiği belirtilen filmde sözde Ermeni soykırımına da atıfta bulunulduğu belirtildi. Önceki gün ABD’de 700 sinemada tek gecelik gösterime giren film, Yunanistan’ın ünlü tiyatro ve sinema sanatçılarından Mimi Denisi’nin yazdığı tiyatrodan beyazperdeye uyarlanmış ve Yunanistan’da çekilen en yüksek bütçeli yapım olarak gösteriliyor.

Yunanistan’da 2021 yılında “Smyrna My Beloved” (Sevgili İzmir’im) adıyla ilk kez gösterime giren filmin başrolünde de Mimi Denisi yer alıyor. Bu yıl mayıs ayında ise filmde Türklerin işlediği öne sürülen şiddet eylemleriyle ilgili iki kısa bölüm çıkartılarak 20 dakika kısaltılmış haliyle yeniden sinemalarda gösterildi. Yunanistan’da 250 bin izleyiciye ulaşan filmin yapımı 5 milyon avroya mal oldu. Atina, Midilli ve Sakız adalarında çekilen film, İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunu Yunan bakış açısıyla beyazperdeye aktardı.

‘SANKİ ANADOLU TÜRK YURDU DEĞİLMİŞ GİBİ…’

Filmi seyreden Çetinkaya’nın sıralı Tweet’lerle paylaştığı izlenimleri şöyle:

“Filme bugün gittim. Zaten tek gösterim günü 8 Aralık imiş. Filmin başlamasından önce Yunan lobisi AHEPA’nın tanıtım videosu gösterildi teşekkür edildi. Siz zahmet etmeyin diye iki saatlik bu eziyeti sizler için çektim. Filmin analizine başlayalım.

İlk sahnesi Suriyeli mültecileri sahilde karşılayan ve onları tedavi eden Yunanlarla başlıyor. Görünce şok oldum. Yunanlılar mültecileri pek seviyorlarmış meğer! Keşke yüzlerce botu acımadan patlattıklarını da koysalardı.

Film boyunca sanki Anadolu Türk yurdu değilmiş de Yunan yurduymuş, Türkler orada sığıntıymış gibi gösterilmiş. Ayrıca bu, Yunan işgali başladıktan sonra da filmde devam etti. Sanki bir toprağı işgal etmek normalmiş, yüzyıllarca yapılmayan şeyleri haklı olarak yapıyormuş gibi.

Türklerin durmadan katliam yaptıklarından, tecavüz ettiklerinden ve ne kadar rezalet varlıklar olduklarından bahsedildi. Filmin Amerika’da gösterime girmesinde Ermeni lobisinin de çalışmış olması gerek, çünkü filmde Ermeni “soykırımı”na oldukça atıfta bulunuluyor.

Türk ordusunun İzmir’e girişi. En saçması buydu kesinlikle. Ordu bütün İzmir’i yaktı yıktı, şehir diye bir şey kalmadı. Üstelik şehre giren Türk ordusunu düzenli bir ordu olarak değil, çete olarak göstermişler. Kostümleri de eşkıya gibi.

Kendi kendime sordum, her şey olurken şehirde hiç Türkler yok muydu, ne oldu onlara diye ama bu filmde mantık aramaya zaten gerek olduğunu düşünmüyorum.

Olay bundan ibaret. Güçlü bir lobinin karşılığında burada sinema salonlarında bile insanların düşüncelerini etkileyebiliyorsun. Burada doğru olduğun kadar değil, kendini gösterebildiğin ve etkileyebildiğin kadar varsın.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/turkleri-katliamci-gosteren-film-354978