Irak’ta IŞİD saldırılarında 5 bin tarihi mekan yok oldu

Irak Kültür Bakanı Ahmed Fekak Bedrani, 2014’teki IŞİD saldırılarında 5 bin tarihi ve kültürel mekanın yok olduğunu belirtti.

Irak Kültür Bakanı Ahmed Fekak Bedrani, Arap ülkelerinin Riyad’da düzenlendiği Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’nde, 2014 yılında IŞİD’in saldırılarına ilişkin bilgi aktarımı yaptı. Bedrani, IŞİD’in Irak’taki bazı antik şehirleri işgal ederek orada bulunan tarihi ve kültürel değerleri yok ettiğini açıkladı.

Ahmed Fekak Bedrani, saldırılar sonucunda 5 bin bina, 108 cami, 15 mezarlık, 19 kilise, 37 okul ve kamp, 13 çarşı, 13 hamam, 341 kültür evi, müze ve tarihi mekan olmak üzere hepsinin yok edildiğini ifade etti. (MA)

https://www.evrensel.net/haber/476681/irakta-isid-saldirilarinda-5-bin-tarihi-mekan-yok-oldu