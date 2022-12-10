4. Uluslararası İzmir Sefarad Kültür Festivali 18-27 Aralık’ta

4. Uluslararası İzmir Sefarad Kültür Festivali 18 – 27 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival Portekiz Sinagogu, Sinyora Sinagogu, Hevra Sinagogu, EtzHayim Sinagogu gibi tarihli yerlerde gerçekleşecek. Söyleşiler, film gösterimleri, sergiler, konserler, geziler, paneller ve törenlerden oluşan festivalin programını aşağıda bulabilirsiniz.
18 Aralık 2022, Pazar
Saat 10.00 Rehberler eşliğinde Sinagoglar Gezisi
Buluşma Noktası: Çankaya Katlı Otopark Önü
Bilet için tıklayınız
Saat 19.00 Film Gösterimi: Romaniotes (Türkçe Altyazılı)
Yönetmen: Sklavou Agnes, Stelios Tatakis
Portekiz Sinagogu (926 Sk. No: 8 Kemeraltı, Konak)
Bilet için tıklayınız
19 Aralık 2022, Pazartesi
Saat 19.00 Festival Açılış Töreni
Sergi: Yahudilerin Ayak İzleri
Konser: Selim Atakan, Buket Behar, Zilan Hasret Yıldız – Sefarad Şarkıları
Etz Hayim Sinagogu (937 Sk. No: 5/C Kemeraltı, Konak)
Saat 21.00 Açılış Kokteyli
Hevra Sinagogu (937 Sk. No: 4 Kemeraltı, Konak)
Açılış töreni ve kokteyli sadece destek veren kurumların protokol davetlilerine açıktır.
20 Aralık 2022, Salı
Saat 18.00 Söyleşi: Bayramlar ve Lezzetler
Despertar İzmir Grubu
Sinyora Sinagogu (927 Sk. No: 79 Kemeraltı, Konak)
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Saat 20.00 PechaKucha Kültür Mirası Girişimleri – Bir Nobon Etkinliği
Portekiz Sinagogu (926 Sk. No: 8 Kemeraltı, Konak)
21 Aralık 2022, Çarşamba
Saat 18.00 Söyleşi: Çağdaş İspanyol Kültüründe Sefarad İzleri
Jean François Carcelen ve Lina Amsallem (Simültane çeviri yapılacaktır)
Sinyora Sinagogu (927 Sk. No: 79 Kemeraltı, Konak)
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22 Aralık 2022, Perşembe
Saat 18.00 Söyleşi: İzmir’de Yahudi Basını
Dr. Siren Bora
Sami Azar Barış ve Diyalog Merkezi
Sinyora Sinagogu (927 Sk. No: 79 Kemeraltı, Konak)
Bilet için tıklayınız
Saat 20.00 Konser: Hamburg Klezmer Band
Etz Hayim Sinagogu (937 Sk. No: 5/C Kemeraltı, Konak)
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24 Aralık 2022, Cumartesi
Saat 19.00 Tören: Havdala
Saat 19.30 Konser: Salut de Smyrne – Akdeniz Sefarad Müziği
Etz Hayim Sinagogu (937 Sk. No: 5/C Kemeraltı, Konak)
Bilet için tıklayınız
25 Aralık 2022, Pazar
Saat 12.00 Panel: Yazar Raşel Rakella Asal Penceresinden Türk Yahudi Toplumuna Bir Bakış
Bahri Karaduman, Semiramis Yağcıoğlu, Hülya Soyşekerci
Sinyora Sinagogu (927 Sk. No: 79 Kemeraltı, Konak)
Bilet için tıklayınız
Saat 19.00 Film Gösterimi: El Gusto (Türkçe Altyazılı)
Yönetmen: Safinez Bousbia
Portekiz Sinagogu (926 Sk. No: 8 Kemeraltı, Konak)
Bilet için tıklayınız
26 Aralık 2022, Pazartesi
Saat 19.00 Tören: Hanuka
Saat 19.30 Konser: Milo de Mandarini
Hevra Sinagogu (937 Sk. No: 4 Kemeraltı, Konak)
Bilet için tıklayınız
27 Aralık 2022, Salı
Saat 19.00 Film Gösterimi: 1945 (Türkçe Altyazılı)
Yönetmen: Ferenc Török
Portekiz Sinagogu (926 Sk. No: 8 Kemeraltı, Konak)
Bilet için tıklayınız
Ayrıntılı bilgi için Uluslararası İzmir Sefarad Kültür Festivali’nin web-sitesini ziyaret ediniz.
https://www.avlaremoz.com/2022/12/10/4-uluslararasi-izmir-sefarad-kultur-festivali-18-27-aralikta/
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