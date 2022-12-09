RUHANİLER GENEL KURULU TOPLANDI

Patriklik Ruhaniler Genel Kurulu, 9 Aralık 2022, Cuma, saat 10:00’da, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri başkanlığında Patrikhane Kabul Salonu’nda toplandı.

Patrikliğimize bağlı tüm din adamları, cemaat kilise hayatı ve cemaat seçimlerini etkileyen önemli konularda danışma görevi ile toplantıya davet edilmişlerdi.

Dua ile başlayan toplantı, açık oylama yöntemiyle kurul başkanı ve sekreteri seçimi ile devam etti. Buna göre Kd. Peder Krikor Damadyan kurul başkanı, Rahip Hovagim Seropyan ise sekreter olarak seçildi.

Katılım durumu kontrol edildiğinde; iki üye sağlık sorunları, iki üye yurt dışı görevi, bir üye istirahatte olması sebebiyle ve bir üye ise şehir dışında bulunması sebebiyle kurula katılamadılar. Buna göre kurul toplantısına yirmi bir üye katıldı.

Gündemin görüşülmesinden önce, Patrikliğimizin müteveffa din adamlarının ruhlarının esenliği için dua edildi.

Gündem cemaat kilise hayatı ve cemaat seçimlerini etkileyen önemli konularda danışmaydı.

Oturum sonrasında Genel Kurul bir bildiri yayınladı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad