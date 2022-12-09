RUHANİLER GENEL KURULU BİLDİRİSİ

Patriklik Ruhaniler Genel Kurulu, 9 Aralık 2022, Cuma, saat 10:00’da, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri başkanlığında Patrikhane Kabul Salonu’nda toplanmıştır.

Patrikliğimize bağlı tüm din adamları, cemaat kilise hayatı ve cemaat seçimlerini etkileyen önemli konularda danışma görevi ile toplantıya davet edilmişlerdir.

Dua ile başlayan toplantı, açık oylama yöntemiyle kurul başkanı ve sekreteri seçimi ile devam etmiştir. Buna göre Kd. Peder Krikor Damadyan kurul başkanı, Rahip Hovagim Seropyan ise sekreter olarak seçilmiştir.

Katılım durumu kontrol edildiğinde; iki üye sağlık sorunları, iki üye yurt dışı görevi, bir üye istirahatte olması sebebiyle ve bir üye ise şehir dışında bulunması sebebiyle kurula katılamamışlardır. Buna göre kurul toplantısına yirmi bir üye katılmıştır.

Gündemin görüşülmesinden önce, Patrikliğimizin müteveffa din adamlarının ruhlarının esenliği için dua edilmiştir.

Gündemin ilk maddesi cemaat seçimlerinde din adamlarının taraf tutması olmuştur. Yapılan istişareden sonra, din adamlarının özellikle internette veya çeşitli sosyal ortamlarda yazılı ve sözlü ifadelerinde tarafsız kalmaları gerektiği şeklindeki geleneksel uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir. Bunların yanı sıra her din adamının, cemaatimizin bir mensubu olarak istediği adayı tercih etme ve oy kullanma hakkına sahip olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Bundan sonra işlenecek ihlallerin sorumluluğunun kişiye ait olduğuna ve gereken disiplin iradesinin uygulanacağına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin ikinci maddesi Beyoğlu ve Büyükdere kiliseleri vakfı seçimleri olmuştur.

Bilindiği üzere Beyoğlu ve Büyükdere kiliseleri seçim tertip heyetleri, aldıkları kararlarla demokratik ve geniş katılımlı seçim sürecini zora sokmuşlardır. Ruhbanlarımız, halkımızın katılımını zorlaştıran bu düzen konusundaki üzüntülerini dile getirmişlerdir.

Ruhbanlarımız, oturum sırasında bir çağrı yaparak Beyoğlu ve Büyükdere seçim tertip heyetinden Feriköy ve Samatya kiliselerinde de sandıklar kurulmasını istemiştir. Halkın haklı talebinin tercümanı olabilmek için cemaat ve vakıf liderlerine de çağrıda bulunmuşlardır.

Gündemin üçüncü maddesi, taraflardan birinin Protestanlıkla suçlandığı Narlıkapı Kilisesi Vakfı seçimlerinde yapılan uygunsuz ve saygısız propaganda olmuştur.

Ruhanilerimiz, Resuli Ermeni Kilisesi mensuplarına yapılan bu iftiraları reddetmiş ve oybirliğiyle kınamıştır.

Yıllardır din adamlarımıza karşı planlı suçlamalar yapılmış ve iftiralar atılmıştır. Din adamlarımız Ermeni Kilisesi’ni bölmek için sözde “Evangelist misyonerler” olmakla suçlanmıştır. Toplantıda hazır bulunan tüm Ruhanilerimiz, bugüne kadar kilisemiz Resuli inancına karşı hareket eden herhangi bir din adamımıza, Episkopos, Peder veya Diakos’a şahit olmadıklarını tek tek söz alarak dile getirmişlerdir. İftiraya uğrayan din adamlarımız ise, din adamı taahhütlerine sadakatlerini dile getirerek, Kilisenin düzeni, inancı ve doktrini ile ilgili olarak Ermeni Apostolik Kilisesi’ne tam bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Tüm ruhaniler oy birliğiyle yapılan iftiraları reddetmiş ve kınamışlardır.

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin şahsına yapılan asılsız suçlamalar da dikkate alınmıştır. İleri sürülen haksız iddialar oybirliğiyle ve esefle kınanmıştır.

Ruhaniler bu çirkin ve Hristiyanlık öğretilerine aykırı olan sürece bir son verilmesi çağrısında bulunulmuştur.

Bu tarz iftiralara karşı ruhani disiplin iradesinin uygulaması gereği, Ruhani Meclisi’nin dikkatine sunulmuştur.

Patriklik Makamı, Ortodoks, Katolik, Protestan kiliselerinin kendi cemaatleriyle yaptıkları çalışmalara saygı duyduğunu ve bu olumsuz gelişmelerin şehrimizdeki kiliseler arası ilişkilere zarar vermemesini umduğunu belirtmiştir.

RUHANİLER GENEL KURULU SEKRETERYASI

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad