Iraklı Hristiyanlar Ülkeyi Terkediyor

Keldani Patriği Sako, Iraklı Hristiyanların Göç Etmesi Nedeniyle Üzgün

Patrik Louis Raphael Sako

Irak’ın kuzeyinde ve Ninova Ovası’nda yaşayan Hristiyanlar, ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Keldani Katolik Patriği Louis Raphael Sako, ayda yaklaşık 20 ailenin ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Kardinal Sako, Iraklı Hristiyanların yarısından fazlasının son beş yılda göç ettiğini ve birçoğunun bekleme listesinde yer aldığını belirtti. Keldani Patriği, Hristiyanların ülkelerinden ayrılmasına neden olan istikrarsızlık, fırsat eşitsizliği ve ayrımcılık gibi sosyolojik, siyasi ve çevresel faktöre işaret etti.

Patrik Sako, mezhepsel ayrımcılığın önünü açan ve Hristiyanların medeni durumuna (evlilik hukuku, miras hakkı, velayet davası gibi) ilişkin konulara yer vermeyen bir yasanın bulunmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Patrik, ayrıca dini ifadelerin ve sembollerin siyasi malzeme yapılmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Patrik Sako, konuşmasında yolsuzluğa ve ayrımcılığa neden olan olaylara da değindi. (Fides)