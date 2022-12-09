Hatay’da Çocukların Katılımıyla Noel Hazırlıkları Gerçekleşiyor

Yaklaşan Noel Bayramı münasebetiyle, evlerde yapılan hazırlıkların yanı sıra kiliselerde de “Noel’e Hazırlık” etkinlikleri aralıksız sürdürülüyor. Hatay’daki kiliseler, çocukların katılımları ile süsleniyor ve bayrama hazır hale getiriliyor.

Rab İsa Mesih’in Dünya’ya gelişinin kutlanacağı Noel Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Noel Bayramı hazırlıkları çocuklarla çok daha güzel ve özel oluyor. Hatay’daki tüm Ortodoks Kiliseleri cemaat üyesi ailelerin çocuklarının katılımlarıyla süsleniyor ve adeta bayram havası yaşatılmaya çalışılıyor.

İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’nde yapılan etkinlikte cemaat üyeleri çocuklar toplanarak hep birlikte Noel Ağacı süslemesi gerçekleştirdiler.

Çocukların, kilise salonu ile birlikte Noel Ağacını büyük bir heyecan içerisinde süslemeleri ve süsleme sırasındaki mutlulukları görülmeye değerdi. Çocukların bu mutluluklarına elbette ki anne ve babaları da katıldı. Süslenen ağaçlar bayramın gelişinin birer simgesi haline geldi.

Çocuklar için, İskenderun’un yanı sıra Antakya’da Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nde ve Altınözü/Sarılar’da Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi’nde de süsleme etkinlikleri gerçekleştirildi. Antakya ve Altınözü/Sarılar’da bir araya gelen çocuklar ve gençler ebeveynlerinin de katılımı ile Noel Ağaçlarını rengârenk süslediler. Çeşitli oyunlar ve animasyonlarla da oldukça eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar yaklaşan Noel Bayramı öncesinde beraber olmanın ve paylaşmanın hazzını yaşadılar.(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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