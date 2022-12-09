‘Ajan’ kedi sosyal medyada tartışma yarattı: Kime çalışıyor?

Ukrayna İstihbarat Teşkilatı’na bağlı ajanlar Rus Ortodoks kiliselerine düzenlediği operasyon ardından yüzü gizlenmiş bir kedinin de dahil olduğu fotoğraf yayınladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), yaptığı açıklamada ülkenin daha önce işgal altındaki doğu bölgelerinde bulunan Rus Ortodoks Kiliselerinde yapılan aramalarda Rus pasaportları, Rusya destekli Luhansk ve Donestk Halk Cumhuriyetlerini temsil eden bayrak ve ayrılıkçı materyalleri ele geçirdiğini açıklandı

SBU ayrıca Rus Ortodoks rahiplerinin Herson’da Rus hükümeti ve işgal yetkilileriyle iş birliği yaptığını gösteren belgeler bulduğunu iddia etti.

KEDİ AJAN MI?

Ancak SBU’nun açıklamasında dikkat çeken nokta yayınlanan fotoğraf oldu. Operasyonda kimin rol aldığını gösteren fotoğrafta ajanların yüzleri gizlenerek “SBU çalışanları” olarak tanımlanan yedi kişiye yer verildi.

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Hürriyet Gazetesi