Vali’nin, Aziz George’den haberi var mı?

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde inanç turizmi açısından önemli olduğu belirtilen, ancak bu konuda yıllardır adım atılmayan Aziz George Anıtı’na ne oldu? Turizm konusunda çalışmalar yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in, ’70 milyon insanın inandığı’ belirtilen azizle ilgili ‘rafa kaldırılan’ proje konusunda da adım atıp, atmayacağı merak konusu oldu.

Cafer Zengin

Yeşilhisar’da, inanç turizmi açısından önemli olduğu belirtilen, ancak bu konuda yıllardır adım atılmayan Aziz George Anıtı’na ne oldu? Turizm konusunda çalışmalar yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in bu azizden haber var mı? Önceki Valiler döneminde de gündeme gelen, ancak hep kağıt üzerinde kalan konu, “turizm seferberliğinin” başlatıldığı şu günlerde yeniden gündeme gelecek mi?

KİLİSEDE RESTORASYON SÜRECİ BAŞLADI!

Diğer yandan Aziz George Anıtı konusunda belirsizlik sürerken, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde defineciler tarafından sık sık tahrip edilen 721 yıllık Aziz Georgios Kilisesi’nde restorasyon çalışma sürecinin devam ettiği belirtildi.

BÜYÜKKILIÇ, “BÖLGEMİZDE YAŞAMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ” DEMİŞTİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın, yıllar önce “Brezilya ve Arjantin için özel öneme sahip Aziz George’un Yeşilhisar bölgemizde yaşaması bizim için önemli” açıklaması yapmıştı.

70 MİLYON İNSAN İNANIYOR!

İddiaya göre ilçeye bağlı Güzelöz Mahallesi’nde doğan Azize Brezilya nüfusunun 3’te 1’inin yani yaklaşık 70 milyonu inanıyor. Bölge sakinleri de bu durumun fırsata çevrilmesi gerektiğine vurgu yaparak, 5 yıl önce gündeme gelen ancak bir adım atılmayan, Aziz George anıtının en yüksek tepeye yapılıp, bölgenin turizme açılmasını istiyor. Diğer yandan önceki Vali Şehmus Günaydın’ın da turizmcilerin kendisine yönelik bu yöndeki talebinin ardından bölgede incelemede bulunmuş ve konuyla ilgili çalışma yapılması talimatı vermişti. Ancak bir yol alınamamıştı.

AZİZ’İN ANITI MERAK KONUSU OLDU!

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’ne bağlı Güzelöz Mahallesi’ne yapılması planlanan Aziz Joerge Anıtı projesinin de gelinen süreçle ne aşamada olduğu merak ediliyor. Yaklaşık 8 yıl önce gündeme gelen anıt projesinin hayata geçirilip, geçirilmeyeceği merak konusu olurken bölge sakinleri, turizm seferberliğinin başlatıldığı şu günlerde inanç turizmi açısında bu durumun fırsata çevrilmesi gerektiğini belirtiyor. Brezilyalılar tarafından köyün yüksek tepesine yapılması planlanan Aziz George anıtının yılan hikayesine döndüğünü dile getiren bölge sakinlerinden ve aynı zamanda Turizm gönüllüsü Metin Oral, Brezilya nüfusunun 3’te 1’inin yani yaklaşık 70 milyonunun Aziz George ‘Yyi dini önderleri olarak kabul ettiğine dikkat çekti.

“AZİZ GÜZELÖZ’DE DOĞDU”

Kayseri ve Nevşehir Valilikleri’nin düzenlediği turizm çalıştaylarında da konuyla ilgili zaman zaman sunumlar yaptığını da kaydeden Oral, doğduğu yer olan Güzelöz’ün Brezilyalı turistlerden yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekerek, “Brezilyalılar’ın köyümüze yani yeni adıyla mahallemize ilgi göstermesinin nedeni onlar için büyük öneme sahip olan dini önder Aziz George ‘nin bu köyde yaşamış olması. Brezilyalılar’ın büyük saygı gösterdiği dini önder Aziz George’nin bu köyde doğduğu Arkeologlar tarafından belirlenmiş” diyor.

“BREZİLYALI İŞ KADINI ANITI YAPACAKTI”

Doğduğu köyü turizme kazandırmak istediğini ve yıllardır da bu alanda çalışmalar yaptığını dile getiren Turizm gönüllüsü Metin Oral, “Köyümüzde yapılan incelemelerde bölgede bulunan kaya oyma kiliselerde Aziz George ait resimler bulundu ve yapılan incelemelerin ardından Arkeologlar Aziz George’nin burada doğduğuna kanaat getirdi. Brezilyalı iş kadını olan Malga Di Paula tarafından azizin anıtının yapılması planlanıyordu. Yaklaşık 5 yıl önce bu konuda çalışma başlatıldı. Belediyeler imar konusunda çalışma yapacaktı, ancak bir ses çıkmadı. Eğer bu anıt yapılsaydı, her yıl buraya binlerce turist gelecek ve tıpkı bizim Mekke’ye, Medine’ye gidip dua ettiğimiz gibi onlarda buraya gelip dua edeceklerdi” ifadelerini kullanmıştı.

“ANITTA HİLAL VE AY OLACAKTI”

Aziz George Anıtı’nın köyün en yüksek tepesine yapılmasının planlandığını belirten Oral, planlanan anıtta hilal ve ay simgelerinin olacağını belirterek, “Hilal, Müslümanlığın ve aynı zamanda Türklüğün simgesi. Ay ise Aziz George’nin ruhunun orada olduğunu temsil edecekti” diye konuştu.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANI: BÖLGENİN CANLANMASINI İSTİYORUZ

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise belediye olarak ferdi hareket etmediklerini ve Bakanlık desteği ile birlikte iş paylaşımı yapacaklarını söylemişti. Taşyapan, şunları söyledi, “Hep birlikte balon turizminin bölgeyi canlandırmasıyla birlikte Aziz George Kilisesi diye bire gerçek de burada var. Bu konu araştırılıyor. Özel bir şahsın mülkiyetinde gözüken bir kilise var ve ileriye dönük bir çalışma var. Anıtsal değerde de bir çalışma var. Daha önce çalışma yapılmış, arazi tespitine gidilmiş, ama bu belediye bünyesinde değil de Turizm Bakanlığı nezdinde konu çalışılıyor. Bölgenin canlandırılması adına biz de ortak çalışma yapacağız. Bu anıt ile ilgili de bir çalışma düşünülüyor. Anıt konusu da gündemde. Geçenlerde Nevşehir bölgesinden gelen turizmciler de önemsiyor bu işi. Biz de bu konuda üzerimize ne düşerse yaparız. Valimizde ziyaret etti bir süre önce bölgeyi. Anıt tekrar gündeme alınması konuşuldu, ama şu an durum sözlü şekilde, henüz altyapısı hazırlanmış değil”

PEKİ HAKKINDA YAPILACAK FİLM ÇALIŞMALARIYLA DA GÜNDEME GELEN AZİZ GEORGE KİMDİR?

www.kapadokyadayim.com adlı internet sitesinde “Aziz George Kimdir?” başlığı altında şu ifadeler yer alıyor: Aziz George (St. George) Hristiyan dünyasının önemli isimlerinden birisidir. En meşhur efsanelerden biri olan Aziz George ve Ejderha (St. George and The Dragon)ile tanınan ve kutsal günü 23 Nisan olarak anılan önemli bir kişidir.

Bu hikâye Ortadoğu üzerinden Avrupa’ya gelmiştir. Romalı bir asker olan George’un, üzerinde Roma İmparatorluğunun bulunduğu şimdiki Türkiye topraklarında yaşadığı bilinir. Aziz ünvanını bölgeden bir süre sonra sürülüp, işkence edilip öldürülmesinin ardından almıştır. St. Georgios’un bu efsanesinin Kapadokya için bu kadar özel olmasının nedeni, George’un yaşadığı bu bölgenin Hristiyanlaşmasının hikâyesi olmasından kaynaklanmaktadır.

Hz. İsa’nın en önemli müritlerinden biri olan St. George, tüm dünyada büyük saygı ve sevgiyi kazanan bir şehit olmuştur. Hikâyesi din şehitlerine karşı olan hassasiyeti ve sevgisiyle beraber Hristiyanlık mücadelesi vermeye başlaması, binbaşı olması ile başlamaktadır. Açıkgözlülüğü, zekâsı, merhameti, dinine bağlılığı gibi özelliklerle hemen dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu nedenle kısa sürede Başkomutan ünvanını alarak askerlik hayatını Hristiyan dininin ilkelerinden ayrılmadan geçirdi…

https://www.kayseriolay.com/vali-nin-aziz-george-den-haberi-var-mi/93765/