Üç Horan’dan adaylık başvurularına dair açıklama

Beyoğlu Üç Horan Vakfı Seçim Tertip Heyeti, 25 Aralık’ta yapılacak vakıf yönetimi seçimi için adaylık başvurusunda bulunanlara yönelik bir açıklama yayınladı.

Açıklamada , adayların asil veya yedek üye olduklarını belirtmeleri için Seçim Tertip Heyeti’ne 10 Aralık Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar dilekçe vermeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada “Dilekçe vermeyen ADAY’lar listeye dahil edilmeyeceğinden, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.” dendi.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Seçim Tertip Heyeti, seçimin çarşaf liste usülü ile yapılacağını ilan etmiş, adaylar 25 Kasım’a kadar başvurularını yapmıştı. 5 Aralık Pazartesi günü adayların isimleri Kilise’ye asılmış ve 91 kişi yönetim kuruluna aday olmuştu.

Adaylar başvuru sürecinde asil veya yedek üye olduklarını belirtmiş ancak askıda adayların asil veya yedek üye oldukları belirtilmemişti.

Avukat Aren Dadıroğlu, VBM’ye verdiği dilekçede şu ifadelere yer vermişti:

“Söz konusu vakfın seçimlerine dair aday listesi vakıf merkezinde 05.12.2022 tarihinde askıya çıkmıştır. Toplamda 91 kişi yönetim kurulu üyeliği için adaylık başvurusunda bulunmuştur. Askıdaki aday listesi teamülün aksine alfabetik olarak sıralanmamış, seçim ilanında ifade edilmesine rağmen kimlerin asil veya yedek üyeliğe aday olduğu açıkça ifade edilmemiştir. Bu durum belirlilik ilkesiyle bağdaşmamıştır.”

Patrik Maşalyan ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Burhan Ersoy’a yazdığı mektupta Beyoğlu Üç Horan seçiminde Feriköy ve Samatya’ya da sandık kurulmasının sağlanmasını talep etmiş, çarşaf liste sisteminin uygulanacağı seçimde hiç olmazsa ‘anahtar liste’ yönteminin geçerli olmasının sağlanması talebinde bulunmuştu.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27895/uc-horan-dan-adaylik-basvurularina-dair-aciklama